Fittipaldi zu Fernando Alonso: «Er weiß, was er tut»

Fernando Alonso hat mit seinem Wechsel zu Aston Martin für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Emerson Fittipaldi glaubt weiter an den Spanier.

Fernando Alonso hat zum Start der Sommerpause für ein Beben auf dem Fahrermarkt gesorgt – der Spanier verlässt Alpine und wird bei Aston Martin 2023 Nachfolger von Sebastian Vettel.

Viele haben sich gefragt, ob der Schritt sportlich sinnvoll ist. Immerhin liegt Alpine deutlich vor Aston Martin, während Alonso in dieser Saison um Podiumsplätze kämpfen kann, muss Vettel darum kämpfen, um überhaupt in die Punkte zu kommen. Im Moment deutet nicht viel darauf hin, dass Aston Martin in der kommenden Saison das Feld aufmischen kann.

«Er weiß, was er tut», sagte der zweimalige Weltmeister Emerson Fittipaldi der spanischen Nachrichtenagentur Efe: «Die Entscheidung eines Fahrers, das Team zu wechseln, ist eine persönliche Entscheidung, die mit Umständen verbunden ist, die wir nicht kennen. Es ist schwierig, das von außen zu beurteilen.»

«Ich weiß nicht, wie Aston Martin im nächsten Jahr sein wird oder wo sie stehen werden, es ist eine komplexe Sache. Ich sage aber immer, dass Fernando ein Typ ist, der hinten startet und vorne ins Ziel kommt. Historisch gesehen ist das das, was er am liebsten macht», meinte Fittipaldi.

Und sollte Aston Martin tatsächlich auf einmal doch ganz vorne mitfahren können, wird Alonso da sein, glaubt Fittipaldi. «Sicherlich hat er eine Chance. Er ist der erfahrenste Fahrer, er ist motiviert und sehr talentiert. Das hat er dieses Jahr gezeigt», sagte Fittipaldi: «An dem Tag, an dem er nicht motiviert ist, wird er aufhören. Aber jeder, der motiviert auf eine Strecke geht, weiß, dass er gewinnen kann.»

