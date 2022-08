Belgien-GP im TV: Wann setzt Ferrari auf Teamorder?

Kann Ferrari nach der Sommerpause noch einmal einen Angriff auf die Spitze starten? Und setzen die Roten schon in Spa auf die Teamorder? Wenn Sie das live verfolgen wollen - wir haben die TV-Zeiten.

Nach der Sommerpause will Ferrari einen Angriff auf Max Verstappen und Red Bull Racing starten. Dabei fällt natürlich auch immer wieder der Begriff Teamorder.

Charles Leclerc liegt als Gesamtzweiter 80 Punkte hinter Spitzenreiter Verstappen zurück. Leclercs Teamkollege Carlos Sainz hat bereits 102 Zähler Rückstand. Rennleiter Laurent Mekies sagte nun zwar, dass eine Teamorder außerhalb des Rennstalls mehr diskutiert werde als innerhalb, doch natürlich ist sie bei Ferrari Thema.

Mekies betonte, dass die Scuderia eine Teamorder aussprechen werde, wenn sie «das beste Ergebnis für das Team» bringen würde. « Es wird ein Punkt kommen, an dem wir uns mehr auf einen Fahrer konzentrieren müssen als auf den anderen, wenn die Position in der Meisterschaft dies erfordert. Ferrari steht dabei immer an erster Stelle», so Mekies.

Das bedeute aber nicht, nur auf die mathematische Differenz zu schauen, so Mekies, «sondern ab einem Punkt in der Saison, an dem wir denken, diese Entscheidung sei die beste, das Richtige zu tun.»

Leclerc und Sainz können sich nach der Sommerpause an diesem Wochenende in Spa Ferrari-intern in Stellung bringen. Wenn Sie das Geschehen live verfolgen wollen - wir haben die TV-Zeiten zusammengestellt.

Vorsicht, Schweizer Leser: SRF sendet wegen der Berichterstattung vom Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest sowie von der Radsport-WM am Samstag verspätet vom Qualifying in Belgien und am Sonntag überhaupt nichts.

