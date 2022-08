Mick Schumacher: Spa ist für ihn «ein besonderer Ort»

Für Mick Schumacher beginnt in Spa der Kampf um seine Karriere. Der Traditionskurs in den Ardennen hat für den 23-Jährigen eine große Bedeutung.

Für Mick Schumacher gibt es eigentlich keinen besseren Ort, um nach der Sommerpause der Formel 1 wieder anzugreifen. Seine Zukunft ist weiterhin offen, er kämpft in den kommenden Wochen also auch um seine Karriere. Sein Vertrag bei Haas läuft aus, Gespräche mit dem US-Rennstall sollen aber erst im September in Monza geführt werden.

Spa ist als Startschuss ideal, denn die Traditionsrennstrecke gilt als Wohnzimmer seines Vaters Michael, der dort sein erstes Rennen in der Formel 1 absolvierte und auch seinen ersten GP gewann.

«Spa ist ein besonderer Ort für uns als Familie. Auch für mich, denn ich hatte dort einige richtig gute Rennen, zum Beispiel 2018», sagte Schumacher. Damals gewann er in der Formel 3 sein erstes Rennen und holte am Ende der Saison den Titel.

«Andererseits haben wir dort auch einige unserer Tiefpunkte erlebt. Spa hat viele Höhen und Tiefen, aber für uns wird es immer ein historischer und ganz besonderer Rennplatz sein», sagte Schumacher. Eine gute Nachricht: Er wird für das 13. Saisonrennen auch die Updates bekommen, die sein Teamkollege Kevin Magnussen zuletzt in Ungarn schon erhielt.

In der Sommerpause hat Schumacher die meiste Zeit mit Freunden und Familie auf einer Insel verbracht, genoss die freie Zeit auf einem Boot, im Wasser und bei diversen guten Abendessen, wie er verriet. «Ich würde sagen, ich habe nicht zu viel Gewicht zugelegt, worüber ich sehr froh bin», sagte er.

Das Ziel für die zweite Saisonhälfte: «Hoffentlich mehr Punkte. Vor uns liegen einige Strecken, die uns gut liegen sollten, und andere, die vielleicht schwierig werden könnten. Aber es ist die Formel 1, und in der gibt's immer wieder mal verrückte Rennen mit der Chance auf Big Points. Wir müssen nur bei jedem Event unser Bestes geben und hoffentlich die Ernte einfahren.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3