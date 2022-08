Latifi kämpft um Zukunft: Ohne Chance bei Williams?

Nicholas Latifi bangt um seinen Platz in der Formel 1. Er findet, dass er in die Königsklasse gehört, doch sein Sitz wackelt bedenklich.

Was passiert mit Nicholas Latifi? Sein Williams-Teamkollege Alex Albon hat bereits einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, er bleibt bei dem Traditionsrennstall.

Latifi hat seinen Durchbruch in der Formel 1 bislang nicht geschafft, eigentlich wurde erwartet, dass er für Alpine-Talent Oscar Piastri Platz macht, denn eine Leihe des Australiers stand im Raum. Das hat sich bekanntlich zerschlagen. Doch Nyck de Vries und Logan Sargeant sind weitere Kandidaten.

Latifi findet trotz seiner sehr durchwachsenen Leistungen, dass er das Cockpit verdient hat. Seit einem Chassiswechsel kommt er nämlich deutlich besser klar mit dem Auto. «Ich fühle mich jetzt viel wohler und weiß, dass ich an den Rennwochenenden mehr aus dem Auto und mir selbst herausholen kann, da die Leistung jetzt genau da ist, wo sie sein sollte. Deshalb denke ich, dass ich es verdient habe, in der Formel 1 zu bleiben», sagt Latifi motorsport.com.

Er hofft auf eine faire Beurteilung durch das Team. «Ich setze mich jetzt mehr unter Druck, weil die Performance jetzt da ist [für das Team], um mich von nun an zu beurteilen. Ich setze mich mehr unter Druck, aber der Druck wird immer da sein. Ich weiß, dass ich es kann und habe das Gefühl, dass ich es kann, und das habe ich in den letzten Rennen gezeigt. Der Druck lastet jetzt auf mir, aber so ist die Formel 1 nun mal."

Er will gar nicht verhehlen, dass ihm die Ungewissheit zu schaffen macht. «Jeder Fahrer würde lügen, wenn er sagen würde, dass es nicht hilfreich ist, Sicherheit und Gewissheit zu haben, dass seine Position gesichert ist. Aber diese Frage stellt sich in der Formel 1 alle paar Jahre, selbst für die Spitzenfahrer», sagte er.

Seine Herangehensweise: «Alles, was ich jetzt machen kann, ist mich zu konzentrieren. Es hilft mir nicht, an das Worst-Case-Szenario zu denken. In diesem Sport gibt es immer Gerüchte und vieles hat man als Fahrer gar nicht unter Kontrolle, da alles auch von den Leistungen anderer Piloten abhängt. Ich konzentriere mich einfach auf meine Leistung und zeige dem Team, was ich drauf habe.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3