«Kein Ackergaul»: Haug kritisiert Haas wegen Schumi

Haas lässt Mick Schumacher weiterhin zappeln, außerdem wurde Antonio Giovinazzi als Trainingsfahrer geholt. Ex-Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug übt Kritik.

In dieser Woche verkündete Haas den früheren Alfa-Romeo-Pilot Antonio Giovinazzi als Fahrer für die ersten Trainings in Italien und den USA– ein Wink für die Zukunft von Mick Schumacher?

Der hat bekanntlich seinen Vertrag noch nicht verlängert, Haas lässt sich damit Zeit, während Schumacher warten muss. Kein schöner Move, findet der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug.

«Jeder Kilometer, den ein Fahrer nicht bekommt, der hilft ihm nicht am Rennwochenende», kritisiert Haug bei Sky. «Wenn ich auf der einen Seite sage, ich erwarte mehr Punkte, dann muss ein Fahrer auch sagen können, ich erwarte mehr Übung», so Haug.

«Ich weiß nicht, ob es womöglich eine vertragliche Vereinbarung mit Ferrari gibt. Das Konzentrieren auf die eigenen Fahrer hätte ein Team wie Haas nötig», so Haug weiter.

Was Haug auch ärgert: Teamchef Günther Steiner hat zuletzt den Druck etwas erhöht, indem er ankündigte, erst rund um Monza (11. September) über einen neuen Vertrag sprechen zu wollen. Außerdem erklärte er auf die Frage, was er von Schumacher erwarte: «Mehr Punkte.»

Was die Qualitäten Schumachers angeht, lässt Haug auf den 23-Jährigen sowieso nichts kommen. «Er hat in Österreich mit Lewis Hamilton gekämpft. Er ist auf Augenhöhe mit einem siebenfachen Weltmeister unterwegs gewesen. Wer so was kann, der ist sicher kein untalentierter Hinterherfahrer», so Haug weiter.

Haug nimmt vor allem Haas in die Pflicht. «Wenn man einen Fahrer stützt und ihm die Möglichkeiten gibt, dann geht auch was voran. Ein Fahrer ist ein Rennpferd und kein Ackergaul. Man muss ihm Mut zusprechen», stellte Haug klar.

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3