Alonso und Aston Martin: Kann das funktionieren?

Welche Gründe hat Fernando Alonso, von einem guten zu einem schlechten Mittelfeld-Team zu wechseln? Damon Hill glaubt, dass es für Alonso nicht funktionieren wird.

Der Wechsel von Fernando Alonso zu Aston Martin zur neuen Saison der Formel 1 hat viele Beobachter überrascht. Denn Alpine ist aktuell aus sportlicher Sicht die deutlich bessere Wahl, die Franzose sind die vierte Kraft, Aston Martin mit Sebastian Vettel nur Vorletzter.

Auch der frühere Weltmeister Damon Hill wundert sich über den Wechsel und bezweifelt, ob das gutgehen wird. «Ich war sehr überrascht, dass er zu Aston Martin gegangen ist«, sagte der 61-Jährige im Podcast F1 Nation. «Als Seb [Vettel] ging, war das natürlich eine Chance, aber jetzt ist es das nicht.»

Hill weiter: «So wie Fernando Alonso und Lawrence Stroll sind und wie die Ambitionen sind, die sie für das Team haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert.»

Hill fragt sich vor allem, warum Alonso die letzten Jahre seiner Karriere in einem Team verbringen will, das im hinteren Mittelfeld herumfährt.

«Seien wir ehrlich, Fernando wird irgendwann aufhören, also ist es möglicherweise das letzte Team, bei dem er sein wird», sagte Hill. «Man will nicht bei einem Team sein, das kämpft und frustriert ist, und so ist er entweder davon überzeugt, dass es einen massiven Umschwung geben wird oder es geht um Geld.»

Doch das will sich Hill nicht vorstellen. «Es kann nicht am Geld liegen. Ich glaube einfach nicht, dass er es nur wegen des Geldes macht.»

Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3