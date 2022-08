Fernando Alonso: «Wir hätten nichts gegen Regen»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso freut sich auf die Rückkehr auf die Strecke nach der Sommerpause. Gleichzeitig betont der zweifache Champion, wie wichtig die Auszeit in diesem Jahr war.

Fernando Alonso verabschiedete sich nach acht Punktefahrten in Folge in die Sommerpause, die der Asturier nutzte, um neue Kräfte für den zweiten Teil der Saison zu sammeln. Vor dem Start des Rennwochenendes in Belgien betont er: «Uns allen fehlt das Rennfahren im August, aber die Auszeit war wichtig, um die Batterien wieder aufzuladen.»

«Nach 20 Jahren an der Spitze des Rennsports habe ich gelernt, dass es unabdingbar ist, sich Zeit für die Erholung zu nehmen, vor allem, wenn die Saison so lange ist. Wir bestreiten in diesem Jahr mehr als 20 Rennen und deshalb ist es noch wichtiger, dass man die Erholungsphasen bestmöglich nutzt. Gleichzeitig muss man aber auch weiter trainieren, denn sobald wir wieder auf die Rennstrecke zurückkehren, geht es unermüdlich weiter», ergänzt der 41-Jährige.

Auf seinen 17. Auftritt auf dem altehrwürdigen Circuit de Spa-Francorchamps freut sich der aktuelle WM-Zehnte. «Mir gefällt es, hier zu fahren, es ist eine der traditionsreichsten Strecken im WM-Kalender und die Rennen hier sind normalerweise sehr interessant, da die Piste viele Überholmöglichkeiten bietet», schwärmt er.

«Das Wetter sorgt auch immer wieder für Überraschungen und wir hätten nichts dagegen, wenn es an diesem Wochenende regnet, da unser Auto bei nassen Bedingungen gut ist. Wir wollen den Fans eine gute Show bieten», erklärt der zweifache Champion aus Spanien.

Mit Blick auf die restlichen Rennen hält Alonso auch kämpferisch fest: «Es gibt noch viel, was wir gemeinsam erreichen können, und ich werde bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi alles geben, um unser Ziel zu erreichen, den vierten Platz in der Konstrukteurswertung zu erobern. Ich denke, dass wir uns für den Rest der Saison einen engen Kampf mit McLaren liefern werden. Wir konnten uns in der ersten Jahreshälfte stark weiterentwickeln und waren in den letzten Rennen konstant schneller als unsere direkten Konkurrenten. Wir müssen dieses starke Entwicklungstempo beibehalten, wenn wir unsere Position halten wollen.»

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3