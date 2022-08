Max Verstappen atmet auf: Spa-Francorchamps auch 2023

Formel-1-Stars wie Max Verstappen, Charles Leclerc oder Lewis Hamilton sagen: «Eine GP-Saison ohne Spa-Francorchamps – geht gar nicht.» Nun macht auch Formel-1-CEO Stefano Domenicali den Fans Hoffnung.

Über die GP-Saison 2022 hinaus sind die Veranstalter des Grossen Preises von Belgien ohne Abkommen zur Ausrichtung eines WM-Laufs. Vor Monaten machte Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali klar: Kein Veranstalter darf das Gefühl haben, sein Rennen auf ewig behalten zu können, und das treffe auch auf Traditions-GP zu.

Stars wie Max Verstappen, Charles Leclerc, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton sagten: «Eine GP-Saison ohne Spa-Francorchamps – geht gar nicht.» Dieser Ansicht sind auch viele Formel-1-Fans. Und nun hören wir erstmals versöhnliche Töne von Formel-1-CEO Domenicali.

Hintergrund: Die Formel 1 soll nach China zurückkehren, aber die strengen Vorkehrungen der Chinesen im Kampf gegen Corona, besonders im Grossraum Shanghai, lassen sich kaum mit dem Reiseprogramm der Königsklasse vereinbaren.



Gleichzeitig soll der GP-Tross wieder in Kyalami (Südafrika) antreten, doch eine Übereinkunft ist noch in weiter Ferne. Realistischer ist die Rückkehr des Südafrika-GP für 2024.



Der frühere Ferrari-Rennleiter Domenicali sagt: «Ich kann noch nicht viel verraten, was wir alles für 2023 aufgegleist haben, denn die ganzen Verhandlungen mit den Veranstaltern laufen noch. Aber aufgepasst – ich habe nie gesagt, dass dies das letzte Jahr von Belgien sein werde. Ich wäre also sehr vorsichtig, vom Aus für Spa-Francorchamps zu reden.»



«Was ich bestätigen kann: Wir reden und arbeiten an einer Lösung. Ich möchte eine Mischung finden aus einem Saisondrittel in Europa, einem Drittel in Fernost und einem Drittel in Amerika und im Mittleren Osten. Aber das alles muss auch finanziell sinnvoll sein.»



«Wir verstehen und respektieren, dass nicht alle GP-Veranstalter gleich viel Geld bezahlen können. Belgien ist ein toller Ort für einen Grand Prix, kein Zweifel. Ihr werdet die Veranstalter an diesem Wochenende sehr oft in meinem Büro antreffen. Wir wissen zu schätzen, welche Anstrengungen hier unternommen sind, um an der Piste zu arbeiten oder um etwa für Donnerstag Veranstaltungen mit den Piloten zu planen. Auch in Sachen Verkehrsführung hat sich viel getan.»



Die Chancen stehen gut, dass Spa-Francorchamps mindestens für 2023 seinen Platz im WM-Programm behalten wird.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3