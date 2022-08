Wer kann Max Verstappen die Stirn bieten?

Max Verstappen startet mit einem komfortablen Punktepolster von 80 WM-Zählern in den zweiten Teil der Saison. Der ehemalige GP-Pilot Hans-Joachim Stuck erklärt, wer dem Red Bull Racing-Star Paroli bieten kann.

Formel-1-Champion Max Verstappen erlebte einen schwierigen Start in die diesjährige Saison. Während sein Kontrahent Charles Leclerc in den ersten drei WM-Läufen zwei Siege und einen zweiten Rang sowie drei schnellste Rennrunden feiern durfte, musste der Niederländer neben seinem Sieg in Saudi-Arabien auch zwei Ausfälle hinnehmen.

Das Blatt wendete sich nach dem Auftakt, von den folgenden zehn WM-Läufen gewann Verstappen sieben Rennen, sodass er sich mit einem Vorsprung von 80 Punkten auf Leclerc in die Sommerpause verabschieden konnte. Viele zählen den 24-Jährigen denn auch zu den ganz grossen des Sports. Auch Hans-Joachim Stuck gehört zu dieser Gruppe.

Im «Eurosport.de»-Interview schwärmte die Rennfahrer-Legende: «Mit seinen Fähigkeiten gehört er ohne Frage zu den besten Fahrern.» Der Red Bull Racing-Star sei der Fahrer im Feld, der am spätesten bremst. «Da gibt es momentan niemanden, der ihm das Wasser reichen kann», ist er sich sicher.

Dennoch gibt es im aktuellen Formel-1-Feld gemäss Stuck auch genügend Fahrer, die den WM-Leader herausfordern können. Der 71-Jährige sagt: «Momentan steht Verstappen über allen anderen. Aber direkt dahinter kommen Fahrer wie Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz oder George Russell, die ihm definitiv Paroli bieten können.»

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3