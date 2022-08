Max Verstappen: «Wir lieben die Herausforderung»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen kann es kaum erwarten, nach der Sommerpause wieder auf die Strecke zu gehen. Das liegt auch daran, dass der Circuit de Spa-Francorchamps zu seinen Lieblingskursen zählt.

Für Max Verstappen gab es in der Sommerpause keinen Grund zur Sorge. Der 24-jährige Niederländer durfte sich nach seinem achten Saisonsieg über einen beachtlichen Vorsprung auf seinen ersten WM-Verfolger Charles Leclerc freuen.

Der Red Bull Racing-Star sammelte in den ersten 13 Saisonläufen stolze 80 Punkte mehr als der Ferrari-Pilot, der durch Strategie-Fehlentscheidungen, eigene Fehler und Probleme mit der Standfestigkeit seines Renners viele Punkte liegen liess.

Verstappen freut sich auf die Rückkehr auf die Rennstrecke. Der 28-fache GP-Sieger sagt vor dem Start zum Rennwochenende auf dem Circuit de Spa-Francorchamps: «Nach einer guten Pause bin ich bereit, um wieder auf die Strecke zu gehen. «Ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen.»

«Vor uns liegt eine arbeitsreiche Zeit mit den drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden», weiss der WM-Leader, der mit Blick auf die jüngsten Anpassungen am belgischen Rundkurs festhält: «Die Piste hat durch die neuen Kiesbetten einen etwas klassischeren Charakter bekommen, was ganz nach meinem Geschmack ist. Es ist meine Lieblingsstrecke, deshalb freue ich mich sehr auf das anstehende Rennwochenende.»

Auch die Wetterprognose, die für den Trainingsfreitag und den Qualifying-Samstag Regen voraussieht, trübt die Vorfreude nicht. Verstappen erklärt kämpferisch: «Es sieht so aus, als könnte es regnen, was das Ganze zusätzlich erschwert, aber zum Glück lieben wir als Team die Herausforderung.»

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3