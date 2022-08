Lewis Hamilton (Mercedes): «Das hat mich umgehauen»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton spricht im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps über seine Ferien in Afrika und über den Aufschwung beim Mercedes-Rennstall.

Lewis Hamilton ist tief beeindruckt: Die Natur, die Menschen und die Tiere Afrikas haben den erfolgreichsten Formel-1-Fahrer bis in die Seele berührt. Der 103-fache GP-Sieger sagt: «Ich bin nicht mehr der gleiche Mensch.»

Am Donnerstag vor dem Belgien-GP vertieft der 37-jährige Engländer über seine Sommerferien: «Als wir ins Jahr 2022 gingen, nahm ich mir vor, etwas besser organisiert zu sein. Daher plante ich Afrika schon seit Februar. Und das wollte ich schon immer mal machen. Der Kontinent hat mich umgehauen, angefangen mit den unterschiedlichen Landschaften. Ich fühlte Demut, als ich sah, wie einfach gewisse Menschen dort leben. Die Tierwelt erfüllt einen mit Glück und Ruhe. Es war grandios.»

Hamilton wirkt am Circuit de Spa-Francorchamps glücklich und erholt. Er brennt darauf, wieder Rennwagen zu fahren, und das hat noch einen anderen Grund: Vor der Sommerpause war der Aufwärtstrend bei Mercedes-Benz unübersehbar – Hamilton hat auf dem Hungaroring den fünften Podestplatz in Folge eingefahren, auf drei dritte Ränge in Kanada, England und Österreich folgten zwei zweite Plätze in Frankreich und Ungarn.

Lewis Hamilton sagt: «Wir kommen dem ersten Saisonsieg näher. Wir fahren derzeit konstant auf vielversprechendem Niveau. Alle ziehen an einem Strang, damit wir ein besseres Rennauto haben, und der Wagen benimmt sich immer manierlicher. Ungarn war unser bestes Wochenende, und es zeigt, dass wir stetig zulegen. Wir können diese Lücke schliessen.»



Wenn Lewis schon sagt, dass er weiter vorausplanen will. Wie sieht es mit seiner eigenen Zukunft aus? «Ich spüre, dass ich hier noch sehr viel erreichen kann. Ich rede jetzt weniger davon, dass ich weitere Rekorde breche. Es geht mehr um die Arbeit mit Mercedes, das Team wieder an die Spitze zu bringen. Ich freue mich auch darüber, wie sich die Formel 1 in vielen Belangen entwickelt. Und auch da will ich etwas beitragen, denn unser Sport kann noch viel mehr tun.»





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3