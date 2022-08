Max Verstappen: «Vieles kann noch schiefgehen»

Formel-1-Champion Max Verstappen ging mit einem Vorsprung von 80 WM-Punkten auf seinen ersten Verfolger Charles Leclerc in die Sommerpause. Darauf bildet er sich aber nichts ein, wie er klarstellte.

Mit 80 Punkten Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Charles Leclerc schaffte sich WM-Leader Max Verstappen vor der Sommerpause ein komfortables Punktekissen. Der Titelverteidiger will sich aber nicht darauf ausruhen, wie er vor dem Start des 14. Rennwochenendes des Jahres am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps betonte.

«Es wäre falsch, sich wegen des Vorsprungs auszuruhen, denn es kann noch so vieles schiefgehen. Unsere Absicht ist, mehr Rennsiege einzufahren. So gehen wir die restlichen Rennen dieses Jahres an und natürlich wollen wir nicht nur gewinnen, wir wollen darüber hinaus auch konstant sein und keine Ausfälle erleben», gab Verstappen die Marschrichtung vor.

«Wir dürfen nicht selbstgefällig werden, das kann man sein, wenn man mit dem Rennfahren aufhört. Sobald das der Fall ist, sollte man das Rennfahren sein lassen, weil die Motivation dann nicht mehr stimmt», erklärte der 28-fache GP-Sieger auf die entsprechende Frage.

Und mit Blick auf seinen Vorsprung stellte der Champion aus dem Red Bull Racing Team auch klar: «Ich denke, die aktuelle Tabelle spiegelt nicht das tatsächliche Kräfteverhältnis, denn ich denke, in allen Rennen, die wir bisher hatten, gab es keinen GP, in dem wir wirklich dominiert haben. Die Leistungsunterschiede waren immer gering und ich erwarte auch, dass es so weitergeht.»

WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3