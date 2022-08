Mick Schumacher (Haas): «Im Herzen fährt es mit»

Haas-Pilot Mick Schumacher verbindet gute und traurige Erinnerungen mit dem Circuit de Spa-Francorchamps. Der Deutsche spricht über die damit verbundenen Emotionen und auch über seine Vertragssituation.

Der Circuit de Spa-Francorchamps ist ein gutes Pflaster für Mick Schumacher, der 2018 auf dem Traditionskurs sein erstes Formel-3-Rennen gewann. Diesem Sieg folgten sieben weitere Triumphe, die dem jungen Rennfahrer reichten, um sich in jenem Jahr den Meistertitel zu sichern. Auch in der Formel 2 war der heute 23-Jährige in Spa erfolgreich unterwegs, 2020 sicherte er sich im Hauptrennen den dritten Platz und im Sprint eroberte er die zweite Position.

Mit dem Rundkurs in Belgien verbindet Schumacher aber nicht nur gute Erinnerungen, denn 2019 ereignete sich dort der tödliche Unfall von Anthoine Hubert, der zur Absage von beiden Formel-2-Läufen in Spa führte. Der Deutsche erinnert denn auch: «Ich hatte dort einige richtig gute Rennen, andererseits haben wir dort auch einige unserer Tiefpunkte erlebt.»

«Ich denke an die ganzen Emotionen, ob sie gut oder schlecht sind. Sie sind trotzdem ein Teil von mir und machen mich zu dem Fahrer, der ich heute bin», betont Schumacher, der auf die Frage von SPEEDWEEK.com, ob das Erlebte im Hinterkopf mitfahre, erklärt: «Im Herzen fährt es mit.»

Natürlich ist auch die Vertragssituation von Schumacher ein Thema, denn sein Abkommen mit dem Haas-Team läuft nach der aktuellen Saison aus. Der junge Rennfahrer lässt sich nicht in die Karten blicken: «Da, wo ich derzeit bin, bin ich sicherlich zufrieden. Unser Ziel ist natürlich, in den nächsten Rennen zu punkten. Und was die Zukunft angeht, werde ich sagen, was Sache ist, sobald ich es weiss.»

