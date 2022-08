F1-CEO Stefano Domenicali: Ferrari kann’s noch packen

Formel-1-Champion Max Verstappen hat sich in der Fahrer-WM einen Vorsprung von 80 Punkten auf Charles Leclerc erarbeitet. Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali glaubt aber an die Chance von Ferrari.

Wenn Zahlen nicht lügen, dann ist die Ausgangslage von Ferrari nach der Sommerpause wenig verheissungsvoll: Der Rückstand von Charles Leclerc auf WM-Leader Max Verstappen beträgt bereits 80 Punkte, im Konstrukteurs-Pokal steht es zwischen Red Bull Racing und Ferrari 431:334. Wir würden nicht sagen, dass der WM-Zug für Ferrari schon abgedampft ist, aber er hat auf alle Fälle den Bahnhof verlassen – in ziemlich zügigem Tempo.

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali hat zu Beginn des Belgien-GP-Wochenendes über verschiedene Aspekte der Königsklasse gesprochen, natürlich kam die Diskussion dabei auch auf dem WM-Kampf zwischen Red Bull Racing und Ferrari.

Wie Ferrari tickt, das muss dem Imoleser Domenicali keiner mehr erklären: Von 2007 bis 2014 war Stefano Teamchef des berühmtesten Formel-1-Rennstalls. Gleichzeitig hat er als heutiger CEO der Königsklasse null Interesse daran, dass Verstappen der Konkurrenz so enteilt, dass das Titelrennen frühzeitig entschieden ist.

«Es stimmt, aus geschäftlicher Sicht wäre ein Finale wie 2021 wünschenswert, wenn die WM in der letzten Runde entschieden wird – wenn auch gerne etwas weniger kontrovers als im vergangenen Jahr. Der Rückstand von Charles ist gross, aber aus meiner Erfahrung kann ich sagen – in der Formel 1 weisst du nie, was noch alles passieren wird.»



«Das Paradebeispiel ist die GP-Saison 2007, als unser Kimi Räikkönen im Ferrari zwei Rennen vor Schluss 17 Punkte Rückstand auf WM-Leader Lewis Hamilton hatte. Und nicht vergessen – damals gab es für den Sieger nur zehn Punkte. Und dann hat Kimi mit seinen Siegen in China und Brasilien das Ruder noch herumwerfen können. Das hätte keiner erwartet.»



«Red Bull Racing zeigt bärenstarke Leistungen, und Mercedes legt auch wieder zu. Aber Ferrari darf keinen Moment nachlassen, so lange die mathematische Chance auf den Titel besteht. Ich bin überzeugt davon, dass da noch die eine oder andere Überraschung auf uns zukommt. Fahrfehler, Probleme mit der Standfestigkeit, Wetterkapriolen – wer weiss? Ferrari muss konzentriert bleiben.»



Der Spätsommer der Formel 1 wird gemäss Stefano Domenicali vor vollen Tribünen stattfinden: «Wir werden in Belgien 120.000 Fans haben – an jedem Tag! Zandvoort ist seit vielen Wochen ausverkauft. In Monza sind 250.000 Tickets verkauft worden. Auch Singapur ist ausverkauft.»



Und so wird es auch weitergehen: Austin und Mexico-City melden ebenfalls Rekordzahlen. Entlang des Circuit of the Americas ausserhalb von Austin (Texas) werden längst Zusatztribünen aufgebaut.





Ungarn-GP, Hungaroring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:39:36,533 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,834 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +12,337

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +14,579

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +15,688

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,047

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1:18,300 min

08. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +1 Runde

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +2 Runden

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor





WM-Stand (nach 13 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 258 Punkte

02. Leclerc 178

03. Pérez 173

04. Russell 158

05. Sainz 156

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 58

09. Bottas 46

10. Alonso 41

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 19

13. Gasly 16

14. Vettel 16

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 4

19. Albon 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 431 Punkte

02. Ferrari 334

03. Mercedes 304

04. Alpine 99

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 20

10. Williams 3