Aus für Frankreich-GP: Traum von Rückkehr 2024 26.08.2022 - 15:40 Von Mathias Brunner

© LAT Volle Hütte in Le Castellet 2022, aber kein Grosser Preis von Frankreich 2023

Vor dem Belgien-GP-Wochenende in Spa-Francorchamps hat Formel-1-CEO Stefano Domenicali bestätigt: 2023 wird es keinen Grossen Preis von Frankreich geben. Was die Organisatoren in Le Castellet dazu sagen.