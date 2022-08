Lewis Hamilton (Mercedes): «Das lässt hoffen»

Mercedes-Star Lewis Hamilton beendete den Trainingsfreitag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps als Sechstschnellster. Von der Bestzeit von Max Verstappen trennten ihn aber mehr als 1,3 sec.

Für Lewis Hamilton verlief der Trainingsfreitag in Belgien nicht so gut wie erhofft. Der siebenfache Weltmeister konnte seinen Rückstand auf die Bestzeit im Verlauf des Tages zwar deutlich verringern, am Ende fehlten ihm aber dennoch stolze 1,386 sec auf die Tagesbestzeit von WM-Leader Max Verstappen.

Das lag nicht etwa daran, dass der Mercedes-Pilot mit sehr viel Sprit an Bord unterwegs war, wie er hinterher verriet. «Das würde ich nicht sagen», winkte er auf die entsprechende Frage ab. «Wir waren einfach nicht sehr schnell und ich weiss nicht, woran das lag.»

«Wir haben alles gegeben, aber es könnte an vielen Dingen liegen. Den Reifen, den Reifentemperaturen, der Flügeleinstellung – vieles kommt als Erklärung in Frage», fügte Hamilton etwas ratlos an. «Es fühlte sich nicht fürchterlich an, aber wir sind einfach zu weit weg.»

Gleichzeitig tröstete sich der 103-fache GP-Sieger: «Das haben wir am Freitag schön ein paar Mal erlebt, und am Samstag lief es dann im Qualifying besser. Ich hoffe, dass dies auch hier der Fall ist. Wir müssen heute Nacht einfach hart arbeiten, die Daten analysieren und herausfinden, was wir tun können. Das Auto fühlte sich nicht wie im Qualifying in Ungarn an. Aber am Freitag- und Samstagmorgen war es dort ähnlich. Und das lässt hoffen.»

2. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,507

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,369

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,589

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,635

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,649

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,893

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,975

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,042

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:47,255

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,346

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:47,520

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:47,617

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:47,658

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,782

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,867

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:47,944

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,208

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,419

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,612

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:49,941





1. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,607

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,755

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,396

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,437

06. Alex Albon (T), Williams, 1:47,835

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,081

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:48,310

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,420

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:48,474

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,485

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,672

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:49,470

14. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,664

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:49,813

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:50,315

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:50,982

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:51,259

19. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:52,065

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit