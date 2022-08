Max Verstappen (1.): «So kannst du nichts lernen»

Formel-1-Champion Max Verstappen ist im zweiten Training zum Grossen Preis von Belgien überlegen zur Bestzeit gefahren, aber der Niederländer weiss: Das Rennen wird noch schwieriger als üblich.

Eine seltsame Ausgangslage für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: Er ist an diesem ersten Trainingstag in Spa-Francorchamps klar der schnellste Mann auf der Bahn, aber der 28-fache GP-Sieger weiss schon jetzt – er wird keine Chance haben, die zweite Belgien-Pole Position in Folge zu erringen.

Ins Red Bull Racing-Rennauto mussten eine neue Antriebseinheit und ein neues Getriebe eingebaut werden, über das erlaubte Kontingent für die GP-Saison 2022 hinaus. Das bedeutet eine Strafversetzung, so wie bei fünf anderen Piloten, darunter auch sein WM-Rivale Charles Leclerc. Für zwei Fahrer mit gleicher Strafe gilt: Wer im Qualifying schneller ist, darf gemessen an den anderen vorrücken.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat gesagt, wieso Max ausgerechnet vor so vielen niederländischen Fans in Spa-Francorchamps strafversetzt werden muss. Der Engländer ist überzeugt davon, dass Max am Sonntag weit vordringen kann. «Nur in Bahrain kannst du ähnlich gut überholen wie hier.» Horner hat auch nicht vergessen, wie Verstappen auf dem Hungaroring zum Sieg fuhr.

Max Verstappen sagt nach seiner Bestzeit: «Die Strafversetzung hat keine Auswirkung auf unser Trainingsprogramm gehabt. Wir haben einfach versucht, die bestmögliche Abstimmung zu erlangen.»



Dabei hat das Set-up am Wagen von Max im zweiten Training gepasst: Der RBR-Renner war im ersten und dritten Sektor (mit langen Vollgaspassagen) so schnell wie der Ferrari, vor allem jedoch war das Auto von Max im mittleren Pistenteil überlegen, dort, wo Abtrieb gefragt ist.



Verstappen weiter: «Das ist ein guter Start ins Wochenende, ich habe mich vom ersten Lauf an im Auto wohlgefühlt.»



Zum Schluss des zweiten Trainings begann es wieder zu nieseln, Max dazu: «Wenn es so zu regnen beginnt, dann greift man nicht mehr an. Bei solchen Verhältnissen kannst du nicht mehr viel lernen.»



Vor allem dann nicht, wenn der Champion weiss: Das Rennen wird (so beteuern jedenfalls die Meteorologen) auf trockener Bahn stattfinden.





2. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,507

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,369

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,589

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,635

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,649

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,893

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,975

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,042

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:47,255

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,346

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:47,520

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:47,617

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:47,658

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,782

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,867

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:47,944

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,208

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,419

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,612

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:49,941





1. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,607

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,755

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,396

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,437

06. Alex Albon (T), Williams, 1:47,835

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,081

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:48,310

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,420

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:48,474

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,485

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,672

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:49,470

14. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,664

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:49,813

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:50,315

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:50,982

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:51,259

19. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:52,065

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit