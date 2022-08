Carlos Sainz: Die einzige Siegeshoffnung von Ferrari?

Weltmeister Max Verstappen und sein Verfolger Charles Leclerc haben das gleiche Problem – Strafversetzung in Belgien. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat Respekt vor Carlos Sainz.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner kündigt für den Grossen Preis von Belgien an: «Wir werden hier in Spa-Francorchamps zwei Rennen in einem erleben. Vorne der Kampf um den Sieg, mit guten Chancen für unseren Sergio Pérez, der nicht strafversetzt werden muss. Sein Hauptgegner wird Carlos Sainz im Ferrari sein. Wie stark Mercedes sein wird, ist schwierig abzuschätzen. Weiter hinten wird es dann spannend sein zu sehen, wie gut Verstappen und Leclerc vorrücken können.»

Wenn wir, jedenfalls gemäss belgischer Wettermodelle, davon ausgehen, dass die Strecke am Sonntag trocken sein wird, dann ist für Ferrari Carlos Sainz die einzige Chance auf den Sieg. Mit der Bestzeit im ersten Training hat der gegenwärtige WM-Fünfte angedeutet, dass mit ihm zu rechnen sein wird.

Der 27-jährige Spanier sagt über seinen Freitag: «Alles in allem ein guter Freitag. Im ersten Training habe ich mich mit der Balance des Autos sehr wohl gefühlt. Dann haben wir mit der Abstimmung zu experimentieren begonnen, und das gute Gefühl ging verloren.»

«Ich bin aber zuversichtlich, dass wir noch mehr Speed aus dem Auto holen können. Und ich bin mit den Dauerläufen sehr zufrieden. Unsere Ausgangslage für den Grand Prix ist gut.»





2. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,507

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,369

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,589

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,635

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,649

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,893

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,975

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,042

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:47,255

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,346

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:47,520

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:47,617

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:47,658

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,782

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,867

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:47,944

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,208

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,419

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,612

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:49,941





1. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,607

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,755

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,396

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,437

06. Alex Albon (T), Williams, 1:47,835

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,081

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:48,310

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,420

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:48,474

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,485

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,672

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:49,470

14. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,664

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:49,813

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:50,315

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:50,982

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:51,259

19. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:52,065

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit