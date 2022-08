Mick Schumacher (20.): «Habe jede Minute genossen»

Haas-Pilot Mick Schumacher wird im Rennen in Belgien strafversetzt, entsprechend lag der Fokus am Trainingsfreitag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps nicht auf der Zeitenjagd. Spass hatte der Deutsche dennoch.

Mick Schumacher gehört in Belgien zu jener Gruppe von Piloten, die wegen des Einsatzes neuer Getriebe- und Motor-Teile eine Strafversetzung in der Startaufstellung hinnehmen müssen. Der Haas-Pilot konzentrierte sich am Trainingsfreitag auf dem Circuit de Spa-Francorchamps denn auch nicht auf die Zeitenjagd und entsprechend bescheiden fielen seine Rundenzeiten aus.

Im ersten freien Training belegte Schumacher den 18. Platz, auf die Bestzeit von Carlos Sainz fehlten ihm rund 4,7 sec. In der zweiten Session war er das Schlusslicht im Feld, der Rückstand auf die Tagesbestzeit von Max Verstappen betrug knapp 4,4 Sekunden. Dennoch hatte er seinen Spass, wie er nach getaner Arbeit erklärte.

«Die Bedingungen waren heute Wechselhaft, deshalb war es schwierig, wegen des Upgrades einen grossen Unterschied zu spüren. Auch unterscheidet sich die Rennstrecke hier stark von jener in Budapest, aber das Auto hat sich gut angefühlt», berichtete der Deutsche.

«Wir haben uns natürlich auf andere Dinge konzentriert als mein Teamkollege Kevin Magnussen, aber dennoch konnten wir viel lernen und ich habe jede Minute auf der Strecke genossen. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Piste zu gehen», fügte der 23-Jährige an.

2. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:45,507

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,369

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,589

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,635

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,649

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:46,893

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:46,975

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,042

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:47,255

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:47,346

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:47,520

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:47,617

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:47,658

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,782

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:47,867

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:47,944

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:48,208

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:48,419

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,612

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:49,941





1. Training, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:46,538 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:46,607

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:46,755

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:47,396

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:47,437

06. Alex Albon (T), Williams, 1:47,835

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:48,081

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:48,310

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:48,420

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:48,474

11. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:48,485

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:48,672

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:49,470

14. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,664

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:49,813

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:50,315

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:50,982

18. Mick Schumacher (D), Haas, 1:51,259

19. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, 1:52,065

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, keine Zeit