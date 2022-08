Mitleid mit Ricciardo? Lando Norris: «Nicht mein Job»

Daniel Ricciardo blieb bei McLaren unter den Erwartungen, deshalb trennen sich die Wege des Australiers und des britischen Rennstalls. Das sagt sein Teamkollege Lando Norris zu den Problemen des 33-Jährigen.

Für Daniel Ricciardo endet das McLaren-Kapitel nach der laufenden Saison, denn der achtfache GP-Sieger schaffte es trotz des Monza-Triumphes im vergangenen Jahr nicht, die hohen Erwartungen der Team-Verantwortlichen zu erfüllen. Der Australier tat sich schwer, sich an die Eigenheiten des McLaren-Renners zu gewöhnen – ganz im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Lando Norris, der deutlich besser mit dem Auto aus Woking klarkommt.

Der junge Brite hatte zu Beginn des Jahres aber selbst zu kämpfen, um sich an seinen Dienstwagen anzupassen. Deshalb hält sich sein Mitleid auch in Grenzen, wie er am Rande des Circuit de Spa-Francorchamps gestand: «Ich muss sagen, dass ich nicht wirklich Mitleid empfinde, und die Leute werden mir das wohl übel nehmen.»

«Ich kann auch nicht sagen, ob mir das in Zukunft nicht auch passieren wird – mit diesem Auto oder auch mit einem anderen Team. Es ist aber klar, dass ich mich auf meine Arbeit und Fahrweise konzentrieren muss. Es ist nicht mein Job, über die Probleme anderer Fahrer nachzudenken, denn ich bin kein Fahrer-Coach», präzisierte der aktuelle WM-Siebte.

«Ich bin nicht hier, um allen zu helfen. Mein Job ist es, meine Bestleistung abzurufen, und nichts anderes zu tun. Es ist schwierig, wenn die Leute erwarten, dass ich da bin, um den Leuten zu helfen. Und auch meine Karriere kann enden, wenn ich ein paar Jahre lang nicht die erwartete Leistung abrufen kann. Ich muss mich also ganz auf mich und meine Aufgabe konzentrieren», schob Norris trotzig nach.

