Sergio Pérez (3.): «Ich will Sainz sofort überholen»

Der dreifache GP-Sieger Sergio Pérez erzielt im Abschlusstraining zum Belgien-GP die drittschnellste Zeit. Das bedeutet Startplatz 2. Danach sagt der Mexikaner, wie er Carlos Sainz am Sonntag überrumpeln will.

Das Qualifying zum Traditions-Grand Prix von Belgien endet für Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez mit der drittbesten Rundenzeit. Das bedeutet angesichts der Strafversetzung von Weltmeister Max Verstappen den zweiten Startplatz für den Mexikaner.

«Checo» Pérez sagt zu seinem Abschlusstraining: «Mein Auto liegt gut, das gibt mir fürs Rennen viel Mumm. Meine Leistung im letzten Quali-Segment war nicht ideal, weil ich beim Einsatz mit dem ersten Reifensatz als Erster auf die Bahn ging, also gab es von niemandem einen Windschatten, den ich hätte nutzen können. Zudem war meine Runde nicht sauber.»

«Mit dem zweiten Reifensatz lief es besser, aber zum Schluss ging mir die Zeit aus, und ich geriet in einen kleinen Stau. Aus diesem Grund fuhr ich die Runde nicht zu Ende.»

Wie gross schätzt Pérez die Chance ein, am Sonntag seinen vierten GP-Sieg einzufahren? Der 226-fache GP-Teilnehmer grinst: «Wir haben es hier oft erlebt, dass der erste Startplatz nicht die beste Ausgangslage sein muss. Du willst jedenfalls bestimmt nicht als Leader in die Eau Rouge tauchen und einen Gegner im Nacken haben, denn auf der folgenden Geraden bist du Freiwild.»



«Mein Plan ist daher simpel. Ich will so schnell als möglich an Carlos Sainz vorbei, dann sehen wir weiter. Ich weiss, dass wir auch im Rennen ein sehr flottes Tempo anschlagen werden – ich kann den Grand Prix kaum erwarten.»





Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,665 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,297

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,462

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,553

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,180

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:45,368

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,503

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:45,776

09. Alexander Albon (T), Williams, 1:45,837

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,178

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,767

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:45,827

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,085

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,611

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:47,718

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:46,344

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,401

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:46,557

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,692

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:47,866