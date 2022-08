Max Verstappen: «Fahrer müssen höllisch aufpassen»

Weltmeister Max Verstappen erzielt im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps Bestzeit, aber er wird strafversetzt. Seine Aussagen danach verblüffen.

Der schnellste Mann im Abschlusstraining zu einem Formel-1-Rennen nicht auf der Pole-Position, das ist selten. Red Bull Racing-Star Max Verstappen war schon vor der Qualifikation in den belgischen Ardennen klar, dass er wegen des Einbaus neuer Motoren- und Getriebeteile nach hinten rücken muss. Das hielt den 24-jährigen Niederlädner nicht davon ab, es in der Belgien-Quali so richtig krachen zu lassen.

Der 28-fache GP-Sieger über sein Abschlusstraining: «Mein Auto lag hier von der ersten Runde an sehr gut, und mit jeder Verfeinerung der Abstimmung wurde es noch besser. So macht das Laune!»

«Wo unser Auto besonders gut ist? In den Kurven und auf den Geraden, also überall! Nur selten in diesem Jahr hatte ich im Wagen ein so vorzügliches Gefühl.»

«Mein Ziel fürs Rennen vom 15. Startplatz muss darin bestehen, so weit als möglich vorzudringen. Dazu muss ich zunächst mal das übliche Getümmel im Mittelfeld nach dem Start überstehen. Danach will ich zackig vordringen, ungefähr in der Art von Ungarn. Wenn ich mir ansehe, wie gut unser Auto hier ist, dann muss ein Podestplatz mein Ziel sein.»



Max Verstappen weiss, dass seine Gegner nicht alles riskieren können. «An zahlreichen stellen sind diese grossen Asphaltflächen durch Kiesbetten ersetzt worden, die Fahrer müssen höllisch aufpassen. Das finde ich sehr gut. Wir fahren keine Rallye-Autos, also werden meine Gegner tunlichst vermeiden, es in bestimmten Passagen zu übertreifen. Wir haben schon beim Rennen der Formel 3 hier gesehen, dass die Piloten etwas vorsichtiger ans Werk gehen als früher. Die Zeiten sind vorbei, als du neben die Bahn geraten und danach unbeschadet auf die Strecke zurückkehren konntest. Alle Fahrer wissen das.»



Ferrari-Fahrer Carlos Sainz warnt: «Früher oder später wird Verstappen da vorne auftauchen, und vielleicht hilft ihm dabei auch noch die eine oder andere Safety-Car-Phase.»





Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,665 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,297

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,462

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,553

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,180

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:45,368

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,503

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:45,776

09. Alexander Albon (T), Williams, 1:45,837

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,178

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,767

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:45,827

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,085

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,611

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:47,718

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:46,344

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,401

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:46,557

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,692

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:47,866