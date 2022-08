Gerhard Berger: «Vettel weiss schon, was er tut»

Der zehnfache GP-Sieger Gerhard Berger lud kurz vor seinem 63. Geburtstag zum Abendessen ein. Dabei sprach er über Sebastian Vettel 2023 in der DTM und über «Schwiegersohn» Daniel Ricciardo.

Abendessen mit einem gutgelaunten Gerhard Berger auf dem Nürburgring, am Vorabend seines 63. Geburtstags (28. August): Da mangelt es nicht an guter Laune und Humor. Und natürlich ist auch die Formel 1 ein ständiges Thema für den 210-fachen GP-Teilnehmer und WM-Dritten von 1988 und 1994.

Dabei ergab sich mit dem Tiroler folgender Dialog. Frage an Gerhard: «Was vermutest du, was dein Schwiegersohn in spe (die Rede ist von Daniel Ricciardo, der mit Bergers Tochter Heidi liiert ist) machen wird?»

Berger darauf: «Welcher? Ich habe viele Schwiegersöhne in spe.»

«Na, der Daniel Ricciardo.»



«Der fährt Ferrari nächstes Jahr.»



Ungläubiges Staunen, dann unsere Frage: «Wie meinst du das?»



Berger: «Na, Red Bull Ferrari in der DTM natürlich, hahaha.»



Man sieht, Berger ist locker drauf. Und mit der DTM hat er noch einiges vor. Auch wenn sich Sensations-Transfers wie Daniel Ricciardo oder auch Sebastian Vettel wohl nicht so schnell verwirklichen lassen.



Aber was am Gerücht dran, wonach die DTM nach dem vierfachen Formel-1-Champion Vettel die Antennen ausgefahren habe? Wo sich doch Berger und Vettel seit gemeinsamen Tagen bei der Scuderia Toro Rosso (heute AlphaTauri) kennen und schätzen.



Berger, jetzt ernsthaft: «Vettel? Ich hatte mit Sebastian, seit er seinen Formel-1-Ausstieg zum Saisonende verkündet hat, keinerlei Kontakt. Sebastian wird schon wissen, was er tut.»





Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,665 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,297

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,462

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,553

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,180

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:45,368

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,503

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:45,776

09. Alexander Albon (T), Williams, 1:45,837

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,178

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,767

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:45,827

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,085

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,611

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:47,718

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:46,344

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,401

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:46,557

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,692

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:47,866





Startaufstellung Belgien-GP

01. Carlos Sainz

02. Sergio Pérez

03. Fernando Alonso

04. Lewis Hamilton

05. George Russell

06. Alex Albon

07. Daniel Ricciardo

08. Pierre Gasly

09. Lance Stroll

10. Sebastian Vettel

11. Nicholas Latifi

12. Kevin Magnussen

13. Yuki Tsunoda

14. Valtteri Bottas

15. Max Verstappen

16. Charles Leclerc

17. Esteban Ocon

18. Lando Norris

19. Guanyu Zhou

20. Mick Schumacher