Günther Steiner: Was Mick Schumacher jetzt braucht

Haas-Fahrer Mick Schumacher hat in Belgien eine schwierige Aufgabe vor sich: Start vom letzten Platz, nach dem Einbau neuer Motorteile. Sein Teamchef Günther Steiner sagt, was er vom Deutschen erwartet.

Die Startaufstellung zum Grossen Preis von Belgien verspricht ein spannendes Rennen, mit Weltmeister Max Verstappen auf Startplatz 15 und GP-Sieger Charles Leclerc auf 16. Sieben Fahrer mussten wegen des Einbau von neuen Motorenteilen strafversetzt werden, darunter auch Mick Schumacher, der als 20. und Letzter ins Rennen gehen muss.

Haas-Teamchef Günther Steiner hat mehrfach festgehalten, was Mick Schumacher tun sollte, um seinen Platz in der Formel 1 zu behalten: «Er muss Punkte einfahren, so wie in England und Österreich.» In Silverstone wurde der Ferrari-Zögling Sechster, auf dem Red Bull Ring sogar Sechster. Dann aber kamen vor der Sommerpause in Frankreich und Ungarn zwei Nullrunden.

Der Südtiroler Steiner im Fahrerlager des Circuit de Spa-Francorchamps auf die Frage, was Schumacher nun brauche: «Hier hat sich Mick gegen Kevin Magnussen sehr gut geschlagen.» Der Däne schied im ersten Quali-Segment aus, Schumacher kam auf Rang 15 eine Runde weiter.



Steiner fährt fort: «Grundsätzlich kann ich die Leistung von Mick ja nicht nur über ein Wochenende betrachten, sondern über die ganze Saison. Ich würde sagen – Mick braucht mehr Konstanz.»



«Ein Rennstall wie Haas muss in jedem Grand Prix die Möglichkeit haben, dass beide Fahrer in die Top-Ten fahren. Mick ist in guter Stimmung. Es war bei uns auch nie ein Thema, dass Schumacher mit Druck nicht zurechtkommt. Ich sehe da bei ihm kein Problem.»





Qualifying, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,665 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:44,297

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,462

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,553

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:45,180

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:45,368

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:45,503

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:45,776

09. Alexander Albon (T), Williams, 1:45,837

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:46,178

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,767

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:45,827

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:46,085

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,611

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:47,718

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:46,344

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,401

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:46,557

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,692

20. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:47,866





Startaufstellung Belgien-GP

01. Carlos Sainz

02. Sergio Pérez

03. Fernando Alonso

04. Lewis Hamilton

05. George Russell

06. Alex Albon

07. Daniel Ricciardo

08. Pierre Gasly

09. Lance Stroll

10. Sebastian Vettel

11. Nicholas Latifi

12. Kevin Magnussen

13. Yuki Tsunoda

14. Valtteri Bottas

15. Max Verstappen

16. Charles Leclerc

17. Esteban Ocon

18. Lando Norris

19. Guanyu Zhou

20. Mick Schumacher