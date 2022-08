Sergio Pérez nach Rang 2: «Gnadenlos bestraft»

Platz 2 für den Mexikaner Sergio Pérez beim Grand Prix von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Der Red Bull Racing-Pilot sagt über sein Rennen: «Mein Rennen war okay, aber mein Start war grauenvoll.»

Starke Vorstellung von Sergio Pérez beim Formel-1-WM-Lauf in den belgischen Ardennen: Der dreifache GP-Sieger hat den zweiten Platz erobert, dem Speed von Team-Leader Verstappen hatte er wenig entgegenzusetzen. Red Bull Racing hat ein Maximum an Punkten aus dem Grand Prix geholt – 44 Zähler.

Nach dem 22. Podestplatz von Pérez für den 32-Jährigen, dem siebten in dieser Saison, sagt «Checo» über seinen Belgien-GP: «Letztlich war in diesem Rennen für mich nicht mehr zu holen, denn seien wir ehrlich – Max ist an diesem Wochenende nur so geflogen.»

«Mein Start war grauenvoll. Da hat irgend etwas mit der Kupplung nicht gestimmt. Ich verlor sehr viel Boden. Der Asphalt hier ist sehr rau, und wenn du am Start zu stark durchdrehende Räder hast, dann wird das gnadenlos bestraft.»

«Dann hatte ich Glück im Unglück, weil Fernando und Lewis aneinandergerieten. Weil es auch sonst drunter und drüber ging, kam das Safety-Car auf die Bahn, und auf einmal fand ich mich wieder auf dem Platz wieder, den ich am Start gehabt hatte, auf dem zweiten.»

«Ich hatte mir vor dem Rennen vorgenommen, am Start oder in der Passage hoch zu Les Combes an Carlos vorbeizugehen, aber wegen meines schlechten Starts hat das nicht geklappt. Und auch danach lief es nicht ganz wie erwartet. Es war schwieriger als gedacht, mich an Carlos heranzuarbeiten. Die Reifen bauten mehr ab als erwartet, obschon ich ja auf mittelharten Reifen unterwegs war und Sainz auf weichen Pirelli.»

«Unterm Strich darf ich sehr zufrieden sein – wir haben das bestmögliche Team-Ergebnis eingefahren, und gegen Max war nichts zu machen. Wir hatten an diesem Wochenende deutlich das schnellste Auto, aber wir werden nicht in Selbstgefälligkeit verfallen. Ich glaube, das hat viel mit der Pistencharakteristik hier in Belgien zu tun, also gehe ich davon aus – in Zandvoort erhalten wir mehr Gegenwind.»



Wie schätzt der 227-fache GP-Teilnehmer die Kollision zwischen Lewis Hamilton und Fernando Alonso ein? Pérez beginnt zu lachen, es ist klar, dass er sich nicht mit einer kontroversen Aussage in die Nesseln setzen will. Dann sagt er: «Tut mir leid, ich war ganz darauf fokussiert, mit niemandem zu kollidieren. Nein, ernsthaft – ich sah den Wagen von Lewis in der Luft, aber bevor ich mir viele Gedanken dazu machen konnte, hatte ich schon alle Hände voll zu tun, Alonso auszuweichen, der auf die Bahn zurückkam.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4