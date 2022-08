Dr. Helmut Marko: «Das war leichter als gedacht»

Red Bull Racing ist in Belgien in einer eigenen Liga gefahren

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko über den grandiosen Doppelsieg von Red Bull Racing beim Grossen Preis von Belgien: «Die Leichtigkeit, wie Max derzeit fährt, ist unwahrscheinlich.»

Nach 14 von 22 Saisonrennen kann der niederländische Weltmeister Max Verstappen bereits neun Siege vorweisen. Zum Vergleich: Vor einem Jahr, beim WM-Duell mit Lewis Hamilton, gewann der Niederländer zehn Saisonläufe.

Beim Grand Prix von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps hat Red Bull Racing überlegen einen Doppelsieg erzielt, und Red Bull-Rennberater Dr. Helmut Marko (79) gibt gegenüber Sky zu: «Das war leichter als wir es erwartet hatten. Wir waren uns ehrlich gesagt unserer Sache nicht ganz sicher, aber nach den ersten Runden haben wir gesehen, dass Max deutlich schneller war als der Rest des Feldes, wenn er freie Fahrt hatte. Er hat das Rennen dann souverän nach Hause gefahren. Diese Leichtigkeit, mit der Max momentan diese Leistungen erbringt, das ist unwahrscheinlich.»

Woher kam die krasse Überlegenheit von Red Bull Racing an diesem Wochenende? Der Grazer Le Mans-Sieger Marko sagt: «Es ist eine Kombination aus dem Selbstbewusstsein und der unheimlichen fahrerischen Klasse von Max Verstappen. Unser Motor ist zuverlässig und kann mithalten. Da passt derzeit alles.»



In der WM-Zwischenwertung liegt Verstappen inzwischen satte 98 Punkte vor Charles Leclerc. Helmut Marko: «Das ist etwas beruhigender, aber es sind noch acht Rennen zu fahren mit je 25 Punkten, dazu in Brasilien noch ein Sprint-Rennen. Zurücklehnen dürfen wir uns noch nicht. Wir werden weiterarbeiten und haben noch einiges in der Entwicklung. Wir wollen noch vier Rennen gewinnen.»



Zur Leistung des zweitplatzierten Sergio Pérez meint Marko: «Er hat sich definitiv gesteigert, aber er muss vom ersten Training an voll dabei sein. Vielleicht gelingen uns dann noch ein paar Doppelsiege. Das wäre das erste Mal, dass wir in der WM Platz 1 und 2 erreichen. Das ist unser nächstes Ziel.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4