Lewis Hamilton: Strafe der FIA, Funkstille mit Alonso

Im 14. Rennen 2022 ist Mercedes-Star Lewis Hamilton erstmals in dieser Saison ausgeschieden. Der Brite kollidierte mit Fernando Alonso und schied aus – danach gab es dicke Post vom Autosport-Weltverband FIA.

In der ersten Runde des Grossen Preises von Belgien kam es zum Königsduell: Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton griff bei Les Combes aussen den zweifachen Formel-1-Champion Fernando Alonso an. Der Spanier hielt dagegen, der Silberpfeil des Briten wurde durch die Luft geschleudert. Alonso konnte weiterfahren und wurde am Ende Fünfter, Hamiltons Serie von fünf Podesträngen in Folge fand keine Fortsetzung.

Fernando Alonso bezeichnete seinen früheren McLaren-Stallgegner Hamilton am Funk als «Idioten, der nur weiss, wie man fahren muss, wenn er in Führung liegt».

Am Abend gab’s dicke Post vom Autosport-Weltverband FIA: Der 103-fache GP-Sieger Hamilton erhielt eine Verwarnung von den Rennkommissaren Tim Mayer (USA), Matteo Perini (Italien), der frühere Formel-1-Fahrer Enrique Bernoldi (Brasilien) sowie Yves Bacquelaine (Belgien). Was war passiert?

Die Schläge auf den Silberpfeil von Hamilton waren hart genug, um die Kollisionssensoren im Rennwagen auszulösen. Hamilton: «Es fühlte sich an, als sei mein Rücken gebrochen.»



Wenn die Sensoren Alarm schlagen, bedeutet dies für einen Fahrer – Pflichttermin im Medical-Center. Aber dort tauchte der Brite zunächst nicht auf. Erst als die FIA nochmals bei Mercedes anklopfte und mit einer Strafe drohte, änderte Hamilton seine Meinung.



Die Rennpolizei entschied: Verwarnung für Lewis Hamilton. Was im Fussball eine gelbe Karte ist, das ist im Rennsport kein Kavaliersdelikt – bei insgesamt drei Verwarnungen, zwei davon auf der Strecke, werden die Fahrer mit einer Rückversetzung um zehn Startplätze beim darauffolgenden Rennen belegt.



Die Rennkommissare schreiben in ihrer Urteilsbegründung: In einem weiteren Fall dieser Art sei mit einer härteren Strafe zu rechnen.



Und was ist nun mit dem Titel Idiot? Hamilton entschuldigte sich nach dem Ausfall sofort, die Kollision sei sein Fehler gewesen, er habe Alonso im toten Winkel nicht sehen können. In seiner Medienrunde am späteren Abend fügte der vierfache Sieger des Belgien-GP hinzu: «Eigentlich wollte ich mich bei Fernando entschuldigen, aber nachdem ich gehört habe, was er über mich gesagt hat, habe ich meine Meinung geändert. Ich weiss, dass man in der Hitze des Gefechts gewisse Dinge sagt. Aber es ist schön zu wissen, was er von mir hält.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4