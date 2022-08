Martin Brundle über Ricciardo: «Das war ein Fehler»

Formel-1-Veteran Martin Brundle ist sich sicher: Daniel Ricciardo hat die falsche Entscheidung getroffen, als er Red Bull Racing nach der Saison 2018 in Richtung Renault-Werksteam verliess.

Für Daniel Ricciardo endet nach der laufenden Saison ein weiteres Kapitel in der GP-Karriere, deren Fortsetzung in den Sternen steht. Der 33-jährige Australier wird das McLaren-Team nach zwei Jahren verlassen, weil er trotz seines Sieges in Monza im vergangenen Jahr unter den Erwartungen geblieben ist.

Der Triumph auf dem italienischen Highspeed-Kurs in der Saison 2021 war der bisher einzige GP-Sieg des aktuellen WM-Zwölften seit seinem Abgang bei Red Bull Racing nach der Saison 2018, als er für zwei Jahre zum Renault-Werksteam wechselte, bevor er sich mit seinem heutigen Brötchengeber aus Woking einigte.

Für GP-Veteran Martin Brundle steht fest: Mit der Entscheidung, den Rennstall aus Milton Keynes zu verlassen, beging Ricciardo einen Fehler. «Er hätte Red Bull Racing nicht verlassen sollen, so sieht es zumindest für mich aus. Der Wechsel zu Renault war der falsche Schritt für ihn», kommentierte der heutige «Sky Sports F1»-Experte.

«Er wollte nicht an Bord einer Mannschaft bleiben, die er für das Team von Verstappen hielt, und an dieser Annahme war wohl auch was Wahres dran. Doch seither hat sich das Ganze schlecht entwickelt und er hat an Schwung verloren», analysierte Brundle

«Dass er ausserhalb der Top-10 kämpft, passt nicht zu ihm. Das ist nicht sein Niveau und wir alle wissen, dass er besser ist, als es diese Ergebnisse vermuten lassen. Es schmerzt, ihn so straucheln zu sehen und ich kann mir kaum vorstellen, wie schmerzhaft es für ihn selbst ist, i diesem Auto zu sitzen und ständig durchgereicht zu werden», betonte der 63-Jährige.

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4