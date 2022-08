Jacques Villeneuve glaubt an 2. Titel von Verstappen

GP-Veteran Jacques Villeneuve ist sich nach dem Belgien-GP sicher, dass Formel-1-Champion Max Verstappen seinen Titel erfolgreich verteidigen wird. «Er ist in absoluter Bestform», sagt er über den Niederländer.

Der jüngste GP-Auftritt von Max Verstappen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps hat nicht nur die Teamverantwortlichen von Red Bull Racing überzeugt, dass der aktuelle Champion auch in diesem Jahr den Gesamtsieg einfahren wird. Auch Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte nach dem Belgien-GP, dass Red Bull Racing und Verstappen den Titel in diesem Jahr bereits in der Tasche haben.

Ähnlich sieht es auch Jacques Villeneuve. In seiner Kolumne auf «Formule1.nl» schreibt er: «Max Verstappen ist auf dem besten Weg zu seinem zweiten Weltmeistertitel nach seiner überragenden Leistung in Spa an diesem Wochenende, das lässt sich nicht mehr ignorieren.»

«Er war wirklich so dominant, niemand kam auch nur annähernd an ihn heran, das fand ich beeindruckend. Max war wirklich in einer anderen Liga unterwegs», schwärmt der Weltmeister von 1997. «Ich bin daher überzeugt, dass er auf direktem Weg zu seinem zweiten Titel ist.»

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihn verlieren kann, es sei denn, er hat extremes Pech oder macht wirklich dumme Fehler. Und wenn er den Titel nicht gewinnt, dann nur, weil er ihn selbst aus der Hand gibt», ist sich der 51-Jährige sicher.

«Aber Verstappen ist in absoluter Topform, und mit dem Paket, das Red Bull Racing ihm an diesem Wochenende gab, hatte er auch den Schlüssel zum Erfolg in der Hand. Sie waren auf den Geraden schnell, und auch in den Kurven. Und sie haben es geschafft, den Reifenabbau in Grenzen zu halten. Ich denke, das war eine echte Glanztat, denn jedes andere Auto war an diesem Wochenende entweder schnell in den Kurven oder schnell auf den Geraden, aber nicht beides zugleich.»

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4