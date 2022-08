Christian Danner: Kritik an Hamilton und Schumacher

Der frühere GP-Fahrer Christian Danner blickt auf den Grossen Preis von Belgien zurück, lobt Sieger Max Verstappen, rügt Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und schätzt ein, was mit Mick Schumacher passieren wird.

Auch Christian Danner anerkennt die dominante Leistung von Weltmeister Max Verstappen beim Grossen Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps – von Startplatz 14 zum Sieg. Im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 sagt der 64-jährige Münchner: «Diese Dominanz ist fast schon zu viel. Verstappen ist ein überragender Pilot mit Extraklasse. Mir persönlich ist der Abstand des Red Bull Racing-Autos zu den anderen derzeit zu gross. Ich hätte lieber einen härteren Wettbewerb, so dass Max bis zum Ende kämpfen muss.»

Viel Lob für Max Verstappen, dafür gibt’s von Danner für Lewis Hamilton Schelte: «Natürlich war er bei der Kollision mit Fernando Alonso ganz alleine schuld. Er hat den Überholvorgang gemacht und sagt dann, dass er nichts dafür könne, wo er doch im toten Winkel lag. Geht’s noch? Er sieht ihn, überholt ihn und fährt ihm ins Auto. Dann sagt er, er hat ihn nicht gesehen. Entweder hat das Kurzzeitgedächtnis gelitten oder er bringt es nicht übers Herz zuzugeben, dass das einfach blöd war.»

Ein heisses Thema an diesem ersten GP-Wochenende der Formel 1 nach der Sommerpause: Der Vertrags-Wirrwarr um den jungen Oscar Piastri. Auch Christian Danner wundert sich. «Piastri muss ohne Wenn und Aber unter Vertrag sein, sonst investiere ich als Alpine doch nicht mehrere Millionen Euro in einen Fahrer. Es muss also ein Fehler im Vertragssystem gewesen sein, sonst hätte man auf der Piastri-Seite den Ausstieg nicht gewagt.»



«Die Frage ist: Warum will er nicht für dieses Team fahren? Es kann nur daran liegen, dass man ihn aus diesen Verträgen rausbekommen will, weil er sonst eventuell mehrere Jahre an einen anderen Rennstall ausgeliehen wird und er dort verhungert – während der Weg zu einem Top-Team verbaut wäre.»



Apropos Zukunft: Wie schätzt Danner die Situation von Mick Schumacher ein? Christian fährt fort: «In solch einem Fall gehören immer zwei zum Tanz. Sticheleien zum Team kamen auch vom Piloten. Gerade im Umfeld ist die Situation aus den Fugen geraten. Ich habe schon zu Beginn der Saison gesagt, dass Mick schauen sollte, dass er mit Haas Friede, Freude, Eierkuchen macht, weil das der einzige Wagen sein wird, den er im nächsten Jahr bekommen wird.»



«So gerne Mick Schumacher für McLaren fahren würde – McLaren braucht keinen Mick Schumacher. Da gibt es andere Fahrer, die viel attraktiver sind. Ein Star ist meist schneller im Auto als ein junger Mann. Ausser du bist so aussergewöhnlich wie Piastri, Verstappen oder Leclerc. Ich hoffe, dass Mick Schumacher bei Haas bleiben kann, denn sonst wird es schwer für ihn.»



Zum Formel-1-Einstieg von Audi ab 2026 sagt Christian Danner: «Das ist schon eine echte Hausnummer, die da kommt. Aber wie realistisch ist das eigentlich, dass man so einen Motor stemmt und obendrein ein Formel-1-Team übernimmt? Die Frage ist doch, ob man das in der heutigen Zeit mit den ganzen Restriktionen überhaupt hinbekommt. Von Audi ist das auf jeden Fall sehr ambitioniert.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4