Max Verstappen: «Das kann ich mir nicht vorstellen»

Mit seiner tollen Fahrt von Startplatz 14 zum Sieg und dem neunten Saisonerfolg hat Max Verstappen seinen Vorsprung in der Fahrer-WM ausgebaut. Danach lässt er anklingen, wie lange er noch Formel 1 fahren wird.

Max Verstappen eilt von Erfolg zu Erfolg: Seine grandiose Fahrt auf dem Circuit de Spa-Francorchamps von Startplatz 14 zum 29. GP-Sieg bringt ihn dem zweiten WM-Titel einen grossen Schritt näher, sein härtester Rivale von Ferrari, Charles Leclerc, liegt inzwischen 98 Punkte zurück.

Der 24-jährige Verstappen teilte in Spa-Francorchamps die Strecke mit dem 41-jährigen Fernando Alonso. Hand aufs Herz: Glaubt Max, im Jahre 2039 noch Formel 1 zu fahren? Der Red Bull Racing-Star schmunzelt: «Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich sehe mich nicht in der Formel 1 mit 40 Jahren oder mehr. Ich will noch so viele andere Dinge machen in meinem Leben. Aber einige Jährchen werde ich hier schon noch haben.»

Wenn Verstappen 2022 so weitermacht, wird er in der ewigen Siegerliste der Formel 1 noch zwei Ränge vorrücken: Lewis Hamilton führt mit 103 GP-Siegen, vor Michael Schumacher mit 91 und Sebastian Vettel mit 53, Alain Prost mit 51 und Ayrton Senna mit 41. Die ersten Fünf sind in dieser Saison ausser Reichweite von Max. Aber mit seinem 29. Sieg liegt Verstappen quasi im Windschatten von Fernando Alonso (32 Siege) und Nigel Mansell (31).

Grundstein zum 29. Sieg von Max war, «dass ich einen guten Start hatte und mich aus allem Ärger in der ersten Runde heraushalten konnte». Verstappen spricht zunächst nicht darüber, dass auch sein Umgang mit den weichen Pirelli-Reifen entscheidend für diesen Sieg gewesen ist, erst als er darauf angesprochen wird.



Sein Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez ist berühmt für seine reifenschonende Fahrweise, aber dieses Mal war Max der wahre Reifenflüsterer. Denn Verstappen konnte die weichen Walzen von Pirelli länger am Leben erhalten als Pérez die mittelharten.



Max sagt dazu: «Vielleicht vergessen die Leute ab und an, dass ich selber ganz ordentlich mit Reifen umgehen kann. Wie das mit den weichen Walzen hier möglich war? Ich würde sagen, es war eine Mischung aus Erfahrung und guter Abstimmung des Rennwagens. Manchmal harmoniert der Wagen besser mit den Reifen, manchmal weniger gut. In Österreich war es nicht so gut, und wir haben versucht, daraus etwas zu lernen, hier lief es sehr gut.»



Max Verstappen kommt nun als überlegener WM-Leader zum Heimrennen in Zandvoort. Max verrät: «Die Vorbereitung auf Zandvoort hatte schon vor Belgien begonnen. Nach dem Rennen von Belgien reise ich nach Hause und will zwei Tage lang nicht an die Formel 1 denken. Dann fliege ich am Donnerstagmorgen in die Niederlande. Ich habe im Rennsimulator bereits ausgiebig für Zandvoort geübt, und wir glauben, dass wir auch dort bei der Musik sein werden. Aber wie sich die neue Rennwagengeneration auf meiner Heimstrecke benimmt, werden wir erst am kommenden Freitag wissen.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4