Alonso und Alpine-Frust: «Piastri, Piastri, Piastri»

Fernando Alonso hat in Spa erklärt, warum er zu Aston Martin gegangen ist. Wie tief ihn das Vorgehen bei Alpine getroffen hat, zeigen aber weitere Aussagen.

Fernando Alonso hat mit seinem Wechsel zu Aston Martin den Start der Sommerpause bestimmt. Auch rund um den Belgien-GP gehörten ihm die Schlagzeilen, weil er die Geschehnisse rund um Alpine und Aston Martin aus seiner Sicht erzählte.

Dabei ließ er durchblicken, dass Alpine ihm offenbar nicht vertraute. Und der Stachel sitzt offenbar tief, denn in einem Interview mit «Viaplay» legte er nach.

Bereits früh in diesem Jahr ging es demnach um eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. «Die ersten Gespräche fanden im März in Australien statt», sagte Alonso: «Nichts ist passiert.»

Stattdessen stand wohl Toptalent Oscar Piastri und dessen Zukunft im Mittelpunkt. «Sie machten sich Sorgen um Piastri, seinen Platz, Piastris Zukunft - Piastri, Piastri, Piastri», ätzte Alonso.

«Dann beendete Sebastian (Vettel) seine Karriere und alles änderte sich», sagte Alonso.

Auch in diesem Interview konnte er sich einen weiteren Seitenhieb in Richtung Alpine nicht verkneifen und kritisierte die angeblich mangelnde Wertschätzung. «Es kommt mir ziemlich seltsam vor, dass ich jedes Jahr danach beurteilt werde, was in meinem Pass als mein Geburtstag steht», spielt er auf sein Alter an. «Die anderen Teams denken anders und vertrauen auf meine Fähigkeiten.»

Alonso weiter: «Ich hatte das Gefühl, dass es die richtige Entscheidung war, zu Aston zu gehen, denn sie schienen mich wirklich zu wollen und schätzten die Leistungen, die ich in den letzten zwei Jahren erbracht hatte. Das habe ich in den letzten anderthalb Jahren nicht mehr erlebt.»

