Mick Schumacher: Aus bei Ferrari und in der Formel 1?

Mick Schumachers Vertrag als Ferrari-Junior läuft aus und soll angeblich nicht mehr verlängert werden. Gut möglich, dass die Luft für den 23-Jährigen nun richtig dünn wird.

Was macht Mick Schumacher 2023? Inzwischen vergeht kaum ein Tag, an dem es keine neuen Gerüchte zur Zukunft des Deutschen gibt. Die neueste Wende: Sein Vertrag als Ferrari-Junior läuft nach dieser Saison aus und eine Verlängerung ist nicht in Sicht, wie Autosport berichtet.

Das soll dann auch einen Einfluss auf sein Cockpit bei Haas haben, denn wie es heißt, soll Antonio Giovinazzi der Favorit auf den Platz neben Kevin Magnussen sein. So etwas hatte sich mit der Verpflichtung des Italiens als Freitags-Trainingsfahrer in Monza und in den USA bereits angedeutet.

Hört man sich im Fahrerlager um, ist die Rückendeckung für Schumacher groß. «Er verdient es, in der Formel 1 zu sein. Nicht nur wegen des Namens. Er hat auch alle Fähigkeiten», sagte Serienchef Stefano Domenicali bei Sky über den 23-Jährigen. Klar: Domenicali hofft inständig, auch 2023 auf den Namen Schumacher setzen zu können.

Dass sich Kumpel Sebastian Vettel weiter für Schumacher einsetzt, verwundert auch nicht. Schumacher sei «jemand, der stetig lernt, und auch, wenn viele aufgehört haben zu lernen, weiter lernen wird.» Das, hob der viermalige Weltmeister hervor, sei Schumachers «absolute Stärke». Leider fehle manchmal etwas die Weitsicht, kritisierte Vettel.

Sky-Experte Timo Glock betonte, dass jeder sehe, dass Schumacher Schritte in die richtige Richtung mache und von Rennen zu Rennen seine Performance steigere und konstant sei, seit er die ersten Punkte eingefahren habe. «Das muss er in den nächsten Rennen umsetzen. Das ist aber immer schwierig, wenn er ein Wochenende hat, an dem ein technisches Problem auftritt. Das macht es für ihn nicht einfacher, aber er muss es nehmen, wie es kommt und versuchen, sich in Szene zu setzen, wenn er die Möglichkeit hat», so Glock.

Bei Ferrari hatte sich das Ganze schon etwas zurückhaltender angehört. «Er hat sich in den letzten Rennen verbessert», sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto über seinen Noch-Nachwuchspiloten. Aber: «Es ist immer noch zu früh, ein Urteil zu treffen.»

Fakt ist: Alle warten auf Oscar Piastri und die Entscheidung des Schiedsgerichtes des Automobil-Weltverbandes – hat der 21-Jährige einen gültigen Vertrag bei Alpine oder nicht? Dockt der Australier bei McLaren an?

Von dem Urteil des Contract Recognition Board (CRB) und den Folgen wird es zu einem nicht unerheblichen Teil abhängen, wie es auf dem Fahrermarkt weitergeht. Auch für Schumacher, denn die beiden Rennställe wären neben Haas auch Optionen für ihn. Kumpel Esteban Ocon hatte sich bei Alpine für Schumacher stark gemacht.

Daneben sind auch bei Alfa Romeo, Williams und AlphaTauri noch nicht beide Cockpits bestätigt. Sollte er kein Ferrari-Junior mehr sein, wäre zum Beispiel auch ein Wechsel zu AlphaTauri, der Nachwuchsschmiede von Red Bull Racing, möglich. Ob Williams aus sportlicher Sicht eine Option für Schumacher ist, ist eine andere Frage.

