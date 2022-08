Brundle stützt Hamilton: Einer der saubersten Fahrer

Lewis Hamilton und Fernando Alonso gerieten in Spa aneinander, von Alonso kamen Spitzen. Martin Brundle nimmt Hamilton in Schutz.

Das Duell wirkt nach: Beim 14. Saisonrennen in Spa griff der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton bei Les Combes Fernando Alonso an. Der Spanier hielt dagegen, der Silberpfeil des Briten hob ab. Alonso wurde am Ende Fünfter, Hamilton schied aus.

Noch interessanter war der verbale Zweikampf. Alonso beschimpfte Hamilton als «Idioten, der nur weiß, wie man fahren muss, wenn er in Führung liegt».

Hamilton entschuldigte sich nach dem Ausfall sofort, die Kollision sei sein Fehler gewesen, er habe Alonso im toten Winkel nicht sehen können.

Allerdings hörte er dann von Alonsos Aussage. «Eigentlich wollte ich mich bei Fernando entschuldigen, aber nachdem ich gehört habe, was er über mich gesagt hat, habe ich meine Meinung geändert. Ich weiß, dass man in der Hitze des Gefechts gewisse Dinge sagt. Aber es ist schön zu wissen, was er von mir hält.»

Martin Brundle schrieb in seiner Sky-Kolumne auch, was er von Hamilton hält. Er nimmt seinen Landsmann in Schutz.

«Lewis hat die Aufnahmen gesehen und sofort die Hand gehoben und zu Recht die volle Verantwortung übernommen. Fernandos Funkkommentar, wenn auch von Wut und Adrenalin angeheizt, dass Lewis nur von vorne gewinnen könne, war meiner Meinung nach völlig unzutreffend und unfair», so Ex-F1-Pilot Brundle.

Brundle weiter: «Lewis ist einer der fairsten und saubersten Fahrer in der Geschichte der Formel 1. Angesichts seines Tempos hatte er es nicht nötig, auf allzu viele professionelle Fouls zurückzugreifen, und man muss nur an Brasilien im vergangenen Jahr zurückdenken, um sich daran zu erinnern, wie er sich durch das Feld mähen konnte. Zweimal.»

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4