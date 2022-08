Zoff um Geld: Ferrari ätzt gegen Red Bull und FIA

Wenn es in der Formel 1 um Geld geht, ist sich jeder selbst der Nächste. Vor allem wird diskutiert, gestritten und dann auch gerne mal mit dem Finger auf den anderen gezeigt. Wie jüngst in Spa.

Seit der Einführung des Kostendeckels in der Formel 1 sind die Top-Teams verschnupft, wenn es um das Thema Geld geht. 140 Millionen Dollar beträgt die Grenze in dieser Saison, was bedeutet, dass Mannschaften wie Red Bull Racing, Mercedes oder Ferrari sparen müssen.

Interessant ist, wie mit dem Finger auf den jeweils anderen gezeigt wird, wenn das Budget wiederum beim Thema Weiterentwicklung des Autos zum Tragen kommt.

Denn ewig weiterentwickeln können die Teams aufgrund der Deckelung nicht,

Wie viel Misstrauen im Haifischbecken Formel 1 herrscht, wurde mal wieder in Spa deutlich. Als Gerüchte die Runde machten, dass Red Bull die Einführung eines leichteren Chassis plane, schrillten bei Ferrari die Alarmglocken.

«Wir könnten uns die Entwicklung eines leichten, oder irgendeines anderen, Chassis während der Saison niemals leisten, weil das Budget das nicht zulässt», sagte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.

«Ich wäre sehr überrascht, wenn das bei anderen Teams möglich wäre. Man muss sich fragen, ob die Überwachung ausreichend ist. Leider haben nur ein paar Leute bei der FIA ein Auge darauf», so Binotto.

Binotto nimmt den Automobil-Weltverband in die Pflicht, in dem Bereich mehr zu tun: «Es wäre wirklich schlimm, wenn die Meisterschaft durch die finanziellen Regeln entschieden würde.»

Red-Bull-Teamchef Christian Horner bremste die Spekulanten nach dem Spa-Rennen in Sachen neues Chassis übrigens aus. «Nein, wir haben kein neues genutzt und wir haben auch kein neues. Es war also kein Faktor bei unserer Performance», so Horner.

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4