Lewis Hamilton und Alonso-Crash: Strafe in Zandvoort?

Lewis Hamilton musste beim Belgien-GP erstmals in der Saison 2022 aufgeben – nach seiner Kollision mit Fernando Alonso kurz nach dem Start. Muss der Brite jetzt in den Niederlanden mit einer Strafe rechnen?

Kollision zwischen den beiden Formel-1-Superstars Lewis Hamilton und Fernando Alonso beim Grand Prix von Belgien, der Silberpfeil des Engländers stieg in die Luft auf und krachte brutal zu Boden. Hamilton sagte danach: «Es fühlte sich an, als sei mein Rücken gebrochen.»

Der Rücken des siebenfachen Weltmeisters ist zum Glück heil geblieben, aber was ist mit seinem Rennwagen? Nach dem Zusammenstoss zeigten Bilder, wie der Mercedes W13 von Hamilton Flüssigkeit verliert, Lewis preschte weiter, aber noch während der ersten Runde erhielt der 103-fache GP-Sieger vom Kommandostand die Anweisung, seinen Wagen zu stoppen. Lewis höchstpersönlich schnappte sich einen Feuerlöscher, um noch grösseren Schaden zu verhindern.

Die Frage ist nun: Kam diese Anweisung vielleicht zu spät? Ein Blick auf die Stoppuhr zeigt – vom Aufprall nach der Kollision mit Alonso bis zum Befehl, den Wagen zur Seite zu stellen, vergingen fast 90 Sekunden.



Das Problem: Offenbar verlor der 1,6-Liter-V6-Turbomotor die komplette Kühlflüssigkeit, und gegenwärtig prüfen die Experten im Rennmotorenwerk von Brixworth (England), welche Schäden dabei entstanden sind. Aus Mercedes-Kreisen ist zu hören, dass sich die Ingenieure Sorgen machen.



Ausgerechnet in Spa-Francorchamps hatte Lewis Hamilton den dritten (über eine Saison erlaubten) Verbrennungsmotor des Jahres einbauen lassen. Dieser Motor hätte sieben Rennwochenenden lang halten sollen. Ob das jetzt noch möglich ist, wird sich zeigen.



Ebenfalls in Belgien gab es für Lewis einen neuen elektrischen Generator für die kinetische Energie-Rückgewinnung (die so genannte MGU-K, motor generator unit kinetic). Auch hier sowie in Sachen Turbolader, MGU-H (motor generator unit heat, der Generator, der am Turbolader sitzt), Kontroll-Elektronik und Batterie ist Hamilton an der Grenze des über eine Saison Erlaubten angelangt.



Jedes weitere Teil, das kaputtgeht, erzwingt eine Strafversetzung. Viele Teile von diesem Pool sind noch zu gebrauchen, haben aber bereits eine beträchtliche Laufleistung.



Nächster Anlass zur Sorge: Der harte Schlag auf die Kraftübertragung. So wie es aussieht, wurde der Getriebeträger gebrochen, ob auch das Getriebe etwas abbekommen hat, ist unklar.





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4