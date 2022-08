Belgien-GP auf ServusTV: Starke Quoten

Der Ardennen-Grand Prix der Formel 1 in Spa Francorchamps brachte dem österreichischen Privatsender ServusTV am Renntag wieder einmal hervorragende Einschaltquoten.

Im Vorjahr wurde der belgische Formel 1- Grand Prix von Spa wegen des Wetters zur Farce. Damals wurde das Rennen nach einigen Runden hinter dem Safety-Car mit halber Punktzahl gewertet. Diesmal gab es wieder ordentlich Action auf der Rennstrecke.

Auch die TV-Quoten können sich sehen lassen. Der österreichische Privatsender ServusTV erzielte am Sonntag im Schnitt einen Wert von 680.000 Zuschauern. Damit kann sich der Salzburger Sender aus dem Red Bull Media House einmal mehr über die mit Abstand besten Quoten des wöchentlichen Sendebetriebes freuen.

Das Vorprogramm vor dem Start kam bei 250.000 Fans an, die Nachberichte nach dem Zieleinlauf am Sonntag sahen immerhin noch 290.000 Zuschauer. Interessant: Das Interesse legte auch diesmal wieder am Renntag sprunghaft zu - beim Qualifying am Samstag hatten 290.000 Fans ihre Bildschirme aufgedreht.

Zur Erinnerung: ServusTV ist seit 2021 in Österreich der Hauptrechtehalter. Der Sender teilt sich das Recht über ein Abkommen mit dem staatlichen ORF, mit dem es auch bei den Übertragungen ein Wechselspiel gibt. Das nächste Rennen in Zandvoort wird dann wieder vom ORF live aufbereitet. Einzig beim Heimspiel in Spielberg wurde das gesamte Renn-Wochenende bei beiden TV-Stationen live gezeigt.

Am kommenden Wochenende ist aber bei ServusTV dann wieder die MotoGP-WM aus Misano Adriatico angesagt. Übrigens: Am kommenden Wochenende berichtet für Deutschland von der Formel 1 auch RTL wieder als Free-TV-Pendant zu ServusTV. Die Kölner mussten wegen den seltenen One-of-Live-Gastspielen aber massive Rückgänge des Quoten-Levels hinnehmen.

Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden

WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4