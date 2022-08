Karl Wendlinger zu Mick Schumacher: Zukunft unsicher

Der Österreicher Karl Wendlinger versteht das Vorgehen des US-amerikanischen Haas-Rennstalls nicht. «Wenn man bei Haas mit Mick Schumacher unzufrieden ist, dann gehört das nicht in die Öffentlichkeit.»

Der Tiroler Karl Wendlinger (53) ist über seine Formel-1-Karriere hinaus der Königsklasse verbunden geblieben. Der frühere Mercedes- und Sauber-Fahrer hat im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 das Geschehen beim Grossen Preis von Belgien eingeordnet und sagt dabei zur Leistung von Max Verstappen in Spa-Francorchamps: «Dominanter geht das nicht, was Max Verstappen und Red Bull Racing da gerade zeigen. Sein Speed und dazu das starke Auto, das ergibt eine fabelhafte Kombination.»

Der Silberpfeil hingegen bleibt eine Wundertüte, und der 41-fache GP-Teilnehmer Wendlinger stellt fest: «Wenn es die Fahrer nicht schaffen, die Reifen ins beste Betriebsfenster zu bringen, dann läuft das Auto nicht. Und ein Rennwagen, bei dem die Reifen nicht wie gewünscht funktionieren, das kommt eben nicht auf gute Rundenzeiten.»

Dass Charles Leclerc im Ferrari gegen Verstappen im Auto von Red Bull Racing den Kürzeren zeigt, wundert den Kufsteiner Wendlinger nicht: «Leclerc hat sich in Führung liegend in Frankreich gedreht, er hat sich in Imola gedreht. Da muss man schon sagen, dass man im Vergleich mit Verstappen einfach die Konstanz fehlt.»



Noch ist nicht klar, wo der Formel-1-Weg des jungen Mick Schumacher hinführt. Karl Wendlinger kritisiert: «Ich finde es schlecht, dass die Diskussion bei Haas so offen geführt wird. Wenn sie nicht zufrieden sind mit ihm, würde ich mir wünschen, dass das intern besprochen wird. Wenn du wirklich Interesse daran hast, mit einem Piloten weiterzuarbeiten, dann sollte man so etwas intern aufarbeiten, ihn ruhig aufbauen, unterstützen und dann zu seiner Leistung bringen. Bei so einer öffentlichen Diskussion bin ich mir nicht sicher, ob es für Mick überhaupt noch eine Zukunft gibt.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4