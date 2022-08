Verstappen und Leclerc: Böses Erwachen in Zandvoort

Am 31. August hat Zandvoort-Sportchef Jan Lammers das Projekt Grosser Preis der Niederlande 2022 vorgestellt: «Klar fragen, sich alle Leute, wie wir das Tollhaus vom vergangenen Jahr toppen wollen.»

Die Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort 2021 war «eine einzige Party vom ersten bis zum letzten Tag», wie es Sportdirektor Jan Lammers beschrieben hat. Der frühere Formel-1-Pilot und Le Mans-Sieger von 1988 (mit Jaguar) hat am Mittwoch, 31. August, vorgestellt, was bei der Ausgabe 2022 des Rennens zu erwarten ist.

Welche Änderungen wurden gemessen an der Ausgabe 2021 vorgenommen? Jan Lammers auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Die Liste umfasst ungefähr 1000 Punkte! Aber zu den wichtigsten Änderungen gehört, dass wir in Sachen Lieferwege zu den ganzen Gästebereichen effizienter werden. Es ist schön, wenn viele Fans kommen, und es ist auch schön, wenn sie bei uns essen und trinken möchten, aber dazu musste du die Lebensmittel zügig vor Ort bringen.»

Der 66-jährige Lammers sagt weiter: «Klar fragen, sich alle Leute, wie wir das Tollhaus vom vergangenen Jahr toppen oder was wir anders machen wollen. Zunächst einmal werden wir ein Drittel mehr Zuschauer haben. 2021 hatten alle Besucher einen garantierten Sitzplatz. 2022 dürfen wir mehr Zuschauer auf die Anlage lassen, also wird es von der Tarzan bis zur Scheivlak-Kurve einen grösseren Bereich mit Stehplätzen geben.»

«Ich bin sicher, dass wir in diesem Bereich die Dünen vor lauter Menschen nicht mehr sehen werden. Wir lassen für besondere Aufnahmen Drohnen steigen, und kann es nicht erwarten, diese Bilder zu sehen.»



«Wir hatten eigentlich geplant, für die ganzen Konzerte im Rahmenprogramm einen grossen Bereich zu planen. Aber davon sind wir abgekommen. Wir haben nun fünf Bühnen, so dass sich die Fans nicht nur besser verteilen; wir glauben auch, dass dies für viele Besucher angenehmer ist. Denn bei nur einer Bühne hast du immer Fans, die extrem weite Wege gehen müssen, und das ist jetzt nicht mehr so. Wir bringen die Unterhaltung zu den Leuten.»



«Wir haben auch in Sachen Zuschauerströme viel gelernt und sind davon überzeugt, dass wir das 2022 besser lösen. Das müssen wir auch, wenn wir daran denken, dass wir im vergangenen Jahr 72.000 Fans haben und nun mehr als 100.000.»



Die Stimmung am GP-Wochenende 2021 ist kaum zu übertreffen. Am besten hat das Fernando Alonso auf den Punkt gebracht. Als Max Verstappen über die Ziellinie fuhr, lag der Spanier drei bis vier Kurven hinter ihm. Aber beim Aufbrüllen der Fans meldete sich Alonso am Funk und sagt: «Ich schätze, Max hat gewonnen.»



Was wird 2022 passieren? Jan Lammers sagt: «Ich weiss, dass wir ein grandioses Wochenende haben werden, und wenn Max erneut gewinnen kann, so wäre dies der Punkt auf dem i. Wenn er nicht gewinnt, dann haben wir noch immer ein grandioses Wochenende.»



Wie wird sich die neue Generation von Rennwagen auf der Zandvoort-Rennstrecke verhalten? Jan Lammers glaubt: «Diese Autos erzeugen massive Abtrieb, und das Fahren durch unsere Steilwände verstärkt diesen Effekt. Aber die Teams haben seit Beginn des Jahres viel über die Abstimmung der Autos gelernt, und der Effekt des Hüpfens auf den Geraden, das so genannte Porpoising, ist nicht mehr so markant wie am Anfang der Saison. Zudem macht sich Porpoising im letzten Top-Speed-Bereich bemerkbar, wir sind auf dieser Bahn aber meist darunter. Alles in allem glaube ich nicht, dass dies ein grosses Problem werden wird.»



Jan Lammers warnt: «Sollten die Meteorologen Recht haben, und es könnte am Wochenende den einen oder anderen Schauer geben, dann werden sich die Fahrer wundern, wie rutschig diese Bahn sein kann.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4