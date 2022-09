F1-CEO Stefano Domenicali: Paradebeispiel Zandvoort

Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali schwärmt von der Atmosphäre beim Grossen Preis der Niederlande: «Diese Energie! Diese Positivität! So sollte das bei allen Formel-1-Rennen sein.»

Wenn Stefano Domenicali auf das Thema Zandvoort angesprochen wird, dann beginnt der 56-jährige Italiener zu sprudeln wie ein Wasserfall. «Für mich besteht der Kern der Formel 1 darin, den Menschen ein schönes Erlebnis zu bieten, welches sie mit anderen Leuten teilen. Und ich könnte mir keinen besseren Rahmen vorstellen als Zandvoort. Diese Energie! Diese Positivität! So sollte das bei allen Formel-1-Rennen sein. Die Organisatoren von Zandvoort haben wirklich begriffen, wie das geht. Für mich gibt es kein Rennen, das im vergangenen Jahr solch gute Laune gemacht hat.»

«Zandvoort und die Formel 1 teilen die gleiche Vision. Und die besteht darin, eine Sportveranstaltung auf die Beine zu stellen, welche die Menschen glücklich macht. Dabei sind wir uns auch dessen bewusst, eine gewisse Verantwortung zu haben, daher die Kooperation mit Heineken und alkoholfreiem Bier, daher eine Kampagne mit verschiedenen Rennfahrern, die sagen – wenn du fährst, dann lass die Finger vom Alkohol.»

«Und das ist nicht das Einzige. Heineken hat uns klargemacht, dass wir als Sport Fortschritte machen, indem wir Racing mit Musik kombinieren. Wir haben in Sachen Rahmen-Unterhalten grosse Fortschritte gemacht.»



«Was wir auch anstreben: Die Fans sollen verinnerlichen, dass Fairness und Respekt elementar zum Sport gehören. Wir wollen einen harten Wettkampf. Am Ende gibt es einen Sieger und viele Verlierer, das liegt in der Natur der Sache. Wir wollen jedoch, dass in der Niederlage Grösse gezeigt wird, mit Respekt für den Sieger.»



«Mir ist es wichtig, dass sich auch die Formel-1-Zuschauer so verhalten. Ganz ehrlich – ich hatte Zweifel im vergangenen Jahr, wie die zahlreichen Verstappen-Fans wohl die Gegner von Max empfangen würden, angefangen bei Lewis. Und was ist passiert? Alle Piloten wurden sehr warmherzig begrüsst.»



Der frühere Rennleiter Stefano Domenicali erwartet erneut ein rauschendes Motorsportfest. «Bei der Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort im vergangenen Jahr war die Piste eine atemberaubende Festhütte. Und dieses Mal werden markant mehr Fans kommen, also kann ich mir ungefähr ausmalen, was da alles los sein wird.»



Der Formel-1-CEO wird darauf angesprochen, was derzeit seine grösste Herausforderung sei. Der Italiener sagt: «Die Königsklasse erlebt derzeit ein erfreuliches Wachstum. Ich muss sicherstellen, dass dieser Trend anhält. Es reicht nicht, die steigenden Zuschauerzahlen zu sehen, sich über mehr Sponsoren für Teams und Serie zu freuen – und sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen. Ich habe vielmehr den Gedanken: Was könnte schiefgehen? Was kann ich machen, damit wir weiter wachsen? Gerade die Corona-Pandemie hat uns allen gezeigt, dass du Pläne machen musst, wie du reagieren kannst, wenn sich Hürden aufbauen. Und das geht brutal schnell.»



«Zum Erfolg der Formel 1 gehört, auch in Zukunft die richtige Mischung von Rennen und GP-Austragungsorten zu finden. Daran arbeiten wir.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4