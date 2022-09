Timo Glock: «Bei Ferrari wird schlecht geschlafen»

Auch der langjährige Formel-1- und DTM-Fahrer Timo Glock ist von der Form von Max Verstappen und Red Bull Racing tief beeindruckt. Der 40-jährige Deutsche schätzt die Lage vor dem Zandvoort-GP ein.

Die Leistung von Max Verstappen in Belgien, von Startplatz 14 zum 29. GP-Triumph, das war keine Siegesfahrt, das war eine Machtdemonstration.

Auch Timo Glock ist tief beeindruckt von der Leistung von Red Bull Racing und Weltmeister Max Verstappen. Der 40-jährige GP-Experte der deutschen Sky ordnet die Geschehnisse so ein: «Die Aufholjagd von Max Verstappen war überragend. Max hat übers ganze Wochenende gezeigt, wer in der WM den Ton angibt. Von Runde 1 an war Verstappen gefühlt in einer anderen Welt und hat alles unter Kontrolle gehabt.»

Der langjährige BMW-Werksfahrer anerkennt: «Alleine die Art und Weise, wie Verstappen durch die Gegner gepflügt ist! Piloten sind sich teilweise ins Auto gefahren, und es waren gefährliche Situationen dabei, speziell als Lewis Hamilton sich mit kaputtem Auto vor ihm positioniert hat, aber Verstappen erledigt das alles ganz abgeklärt. Ihn kann man gar nicht hoch genug loben.»

«Wo Red Bull Racing zusätzlichen Speed gefunden hat, das wissen sie wohl am besten. Für mich ist das eine Kombination aus Weiterentwicklung und Max Verstappen, der das unfassbar gut umsetzt.»



«Deshalb glaube ich auch nicht, dass er sich das noch aus der Hand nehmen lässt. Bei einem Vorsprung von 98 Punkten muss schon viel schiefgehen, dass er den Titel 2022 nicht holt. Dieses Tempo war überragend, das hat alle schwer zum Nachdenken gebracht – vor allem die Mannschaft in Rot.»



Der 91-fache GP-Teilnehmer Glock wittert: «Bei Ferrari wird mit Sicherheit schlecht geschlafen, zumal es jetzt direkt weitergeht. Es bleibt wenig Zeit zum Ausruhen, Analysieren und Hoffen, dass man irgendwie noch ein wenig Speed findet. Die Hoffnung für Ferrari kann nur bestehen, dass man auf der High-Downforce-Strecke Zandvoort besser aufgestellt ist. Wir haben von Teamchef Mattia Binotto allerdings vor der Sommerpause gehört, dass man in Ungarn auf einer ähnlichen Strecke hinterher fuhr.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4