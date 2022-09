Christian Horner: Max Verstappen in Blase der Ruhe

2021 waren Max Verstappen und Lewis Hamilton in ein knallhartes WM-Duell verwickelt. 2022 kommt Max mit grossem Vorsprung nach Zandvoort. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagt, was sich ändert.

Rückkehr der Formel 1 nach Zandvoort im Jahre 2021: Nach dem verregneten Belgien-GP kam Red Bull Racing-Star Max Verstappen mit drei Punkten Rückstand auf WM-Leader Lewis Hamilton nach Zandvoort. Mit seiner triumphalen Fahrt vor heimischem Publikum übernahm der Niederländer die WM-Führung.

Die Ausgangslage vor dem Zandvoort-GP 2022 ist eine ganz andere: Verstappen kommt mit einem Polster von 93 Punkten Vorsprung auf seinen RBR-Stallgefährten Sergio Pérez an die Nordsee, Ferrari-Fahrer Charles Leclerc liegt um 98 Zähler zurück.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner gestattet seiner Mannschaft keine Sekunde des Nachlassens: «Wir müssen diesen Druck auf die Konkurrenz aufrecht erhalten, denn wenn du das nicht machst, dann beginnen die Fehler.»



«Wir gehen daher das Rennwochenende von Zandvoort so an wie jedes andere zuvor – mit einem grossen Unterschied.» Und der geschieht zum Schutz von Weltmeister Verstappen, wie Horner weiter sagt: «Gemessen an einem normalen Wochenende ist Max in keine zusätzlichen Marketing-Aktivitäten eingebunden. Wir wissen, welch ein Rummel um ihn entstehen wird, also wollen wir ihn gewissermassen in einer Team-Blase der Ruhe behalten. Und wir halten in Sachen Erwartungen den Ball flach.»



Denn natürlich erwarten Zehntausende niederländischer Fans von Max Verstappen eine Wiederholung des Vorjahreserfolgs. Aber Horner und auch Verstappen gehen davon aus: Wir werden eine erheblich stärkere Vorstellung von Ferrari erleben als in Belgien.



Christian Horner: «Max trägt die 1 des Weltmeisters auf dem Auto, er führt die WM-Tabelle an. Wir haben erlebt, was 2021 hier los war, und wir gehen davon aus, dass es 2022 noch extremer wird.»



Horner will nicht an den Vorsprung von Verstappen denken: «Ja, unser Vorsprung ist gross. Aber ich bin lange genug in dieser Branche, um zu wisssen – die Dinge können sich verflixt schnell ändern. Ich habe den Beginn dieser Saison nicht vergessen, als wir am Abend des Australien-GP um 46 Punkte zurück lagen.»



«Das ist genau der Grund, wieso wir an unserer Vorgehensweise nichts ändern: Wir packen jedes GP-Wochenende an, als hätten wir noch gar nichts gewonnen, und versuchen, das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen – was immer das in Sachen Platzierung bedeutet.»



Aber Horner betont auch, dass wir 2022 einen anderen Verstappen erleben als vor einem Jahr: «Der Titelgewinn hat ihm viel Sicherheit und Gelassenheit gegeben, ich finde, er fährt auf noch höherem Niveau als 2021. Max ist komplett eins mit seinem Wagen und fährt besser als je zuvor.»





Rennen, Circuit de Spa-Francorchamps

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 44 Runden in 1:25:55,608 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +17,841 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +26,886

04. George Russell (GB), Mercedes, +29,140

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +73,256

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +74,936

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +75,640

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +78,107

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +92,181

10. Alexander Albon (T), Williams, +101,900

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +103,078

12. Lando Norris (GB), McLaren, +104,739

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +105,217

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +106,252

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +107,163

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 14 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 284 Punkte

02. Pérez 191

03. Leclerc 186

04. Sainz 171

05. Russell 170

06. Hamilton 146

07. Norris 76

08. Ocon 64

09. Alonso 51

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 4

19. Stroll 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 475 Punkte

02. Ferrari 357

03. Mercedes 316

04. Alpine 115

05. McLaren 95

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 24

10. Williams 4