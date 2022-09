Zandvoort-GP im Live-Ticker: Regen am Sonntag? 02.09.2022 - 11:07 Von Mathias Brunner

© LAT Max Verstappen bei seinem Sieg in Zandvoort 2021

Vor einem Jahr kam die Formel 1 von einem Extrem ins andere: Auf das verregnete Wochenende am Circuit de Spa-Francorchamps in Belgien folgte Kaiserwetter in Zandvoort. Aber nun ist Regen in Sicht.