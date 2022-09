Max Verstappen über 2022: «Duelle machen mehr Spass»

Formel-1-Champion Max Verstappen erklärt, wie sich die neuen Regeln in diesem Jahr auf die Arbeit am Steuer auswirken. Der Red Bull Racing-Star spricht auch über die Hoffnung, die er für die Zukunft hegt.

In diesem Jahr kann Max Verstappen offenbar nichts aus der Ruhe bringen. Der Niederländer aus dem Red Bull Racing Team ist auch in direkten Duellen nicht aus der Fassung zu bringen und das hat die Diskussion darüber entfacht, ob der Titelverteidiger seine Herangehensweise geändert hat.

Darauf angesprochen erklärte der Niederländer in Zandvoort: «Natürlich fühlt sich jedes Jahr anders an, weil man gegen andere Gegner und Teams kämpft. Aber mit den neuen Autos machen Duelle mehr Spass. Und ich hoffe, dass es in den kommenden Jahren noch besser wird, wenn die Regeln stabil bleiben und alle Teams das Regelwerk auch besser verstehen.»

«Dann sollte das Feld auch dichter zusammenrücken und wir sollten mehr Autos haben, die in der Lage sind, an der Spitze zu kämpfen – im Grunde das, was wir schon in Ungarn sehen konnten. Wir mussten uns dort natürlich nach vorne kämpfen, aber wir hatten dort wenigstens drei Teams, die um den Sieg gekämpft haben», ergänzte der 29-fache GP-Sieger.

Und Verstappen sagte auch: «Ich denke, in den vergangenen Jahren lag der Fokus auf dem Qualifying, weil es auf einigen Pisten wirklich schwierig war, einem Gegner dicht zu folgen. Das Auto war schwer zu kontrollieren, wenn man zu dicht dran war und nicht über einen deutlichen Speed- oder Reifen-Vorteil verfügte. Nun weisst du bei einem nicht so guten Qualifying wenigstens, dass du eine Chance hast, im Rennen zu überholen, wenn du ein gutes Renntempo hast.»