Jenson Button über Verstappen: «Das ist enttäuschend»

So schnell lässt sich die Fan-Gemeinde von Max Verstappen die Laune nicht verhageln: Tolle Stimmung auf den Tribünen nach dem zweiten Training – obschon es für den Lokalhelden nicht gut aussieht.

Formel-1-Champion Sebastian Vettel hat einmal über Freitagtrainings in der Königsklasse gesagt: «Ihr solltet in die Ergebnisse nie zu viel hinein interpretieren – das ist doch alles Kaffeesatz-Leserei.»

Aber wühlen wir mit einem anderen Champion mal ein wenig im Kaffeesatz, um zwei Stunden Training auf dem Zandvoort Circuit einzuordnen, mit Jenson Button. Der 42-jährige Engländer beginnt mit dem kraftvollsten Eindruck: «Da ist der Wurm drin bei Red Bull Racing. Von einer Dominanz wie in Belgien keine Spur, um genau zu sein, ist die Rundenzeit von Max Verstappen enttäuschend.»

«In dieser Saison war es so – selbst wenn Red Bull Racing in Schwierigkeiten geriet, und das war ein paar Mal so, waren sie immer bei der Musik. Hier bislang nicht. Gleichzeitig schaue ich auf den Abstand zwischen Verstappen und Pérez, der beträgt eine gute halbe Sekunde. Das zeigt mir, dass Max nicht getrödelt hat.»



«Es ist von freiem Auto zu sehen: Verstappen hat Probleme mit der Fahrzeugbalance. Das ist ganz anders als in Belgien, wo die Strecke wie massgeschneidert zu sein schien für den Rennwagen von Max.»



«Für ein spannendes Rennen und um noch ein wenig Spannung in dieser Saison zu halten, ist das eine fabelhafte Ausgangslage. Mir gefällt auch gut, dass wir auf den ersten vier Rängen drei verschiedene Marken haben, Ferrari, Mercedes und McLaren. Mit ganz kleinen Abständen.»



«Grundsätzlich erleben wir auf kurzen Kursen, wie auch auf dem Red Bull Ring, oft, dass das Startfeld zusammenrückt. Aber ich glaube nicht, dass wir nach dem Abschlusstraining drei verschiedene Hersteller so dicht beisammen erleben werden.»



«Aufgrund der Pistencharakteristik von Zandvoort hatte ich erwartet, dass Ferrari hier stärker auftreten würde, und ich hatte mir auch ausgerechnet, dass Mercedes so stark auftreten kann wie in Ungarn. Denn die Strecken sind sich ähnlich.»



«Der grosse Unterschied zwischen dem Hungaroring und Zandvoort: Hier kannst du besser überholen. Dabei hilft auch die verlängerte Zone, in welcher die Piloten ihren Heckflügel flachstellen können. Ich erwarte da im Rennen mehr Action als vor einem Jahr.»



Der 15-fache GP-Sieger und Formel-1-Champion von 2009 sagt, was er am Samstag erwartet: «Ich würde mein Geld auf Charles Leclerc und Ferrari setzen, was die Pole-Position angeht. Red Bull Racing muss zulegen.»





2. Training, Circuit Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,345 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,349

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,417

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,448

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,655

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,746

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,848

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,042

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,305

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,362

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,419

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,493

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,604

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,624

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,666

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,837

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,167

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,282

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,797





1. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,455 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,695

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,845

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,929

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,077

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,127

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,416

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,633

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,963

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

11. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,163

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,257

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,405

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,474

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,500

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,534

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,630

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,695

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,714

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,122