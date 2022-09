Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Viel besser als Spa»

Formel-1-Star Lewis Hamilton ist nach der drittbesten Zeit im Zandvoort-Training bester Laune: «Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit unserer Darbietung in Belgien vor wenigen Tagen.»

So schnell geht das in der Formel 1: Auf dem Circuit von Spa-Francorchamps ärgerten sich Lewis Hamilton und George Russell im Training mit einem Wagen herum, den Teamchef Toto Wolff als unfahrbar bezeichnete. Im Rennen stolperte Hamilton früh über Fernando Alonso und schied aus, der verlässliche George Russell zog einen soliden vierten Rang an Land. Einmal mehr zeigte sich: Die Silbernen sind im Dauerlauf stärker als auf eine schnelle Runde.

Aber nur wenige Tage nach der Action in Belgien sieht alles viel besser aus für Mercedes-Benz. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton wirkt am Freitagabend regelrecht aufgekratzt, als er über sein Training Auskunft gibt: «Das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit unserer Darbietung in Belgien vor wenigen Tagen. Das Auto ist endlich wieder im richtigen Arbeitsfenster.»

«Dabei spielt elementar die Art der Rennstrecke eine Rolle. Wir haben heute von Anfang an gesehen, dass sich der Wagen viel manierlicher benimmt. Und wir arbeiten schrittweise daran, die Abstimmung zu optimieren.»

Kann Mercedes eine so gute Rolle spielen wie in Ungarn vor der Sommerpause, wo George Russell sensationell zur Pole fuhr und die Silberpfeile die Ränge 2 und 3 belegten? Lewis relativiert: «Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Strecke hier erheblich aggressiver zu den Reifen ist als der Hungaroring. Das wird besonders punkto Management der Temperaturen eine grosse Rolle spielen. Es ist noch etwas zu früh zu sagen, wo uns das hinführen kann. Aber wir liegen der Spitze auf alle Fälle näher als vor einer Woche.»



«Nicht alles ist rosig: Wir haben noch immer Probleme mit Bouncing. Aber normalerweise gelingt es uns, von Freitag auf Samstag einen markanten Fortschritt zu machen, was die Abstimmung angeht, und wenn das uns erneut gelingt, dann sind wir richtig gut aufgestellt.»



Die Formel 1 hat die Zone verlängert, in welcher die Piloten ihre Heckflügel flachstellen können. Hamilton sagt dazu: «Das war sicher die richtige Entscheidung. Aber ob das den Sport verbessert, muss sich erst noch zeigen.»





2. Training, Circuit Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,345 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,349

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,417

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,448

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,655

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,746

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,848

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,042

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,305

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,362

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,419

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,493

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,604

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,624

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,666

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,837

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,167

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,282

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,797





1. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,455 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,695

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,845

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,929

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,077

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,127

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,416

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,633

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,963

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

11. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,163

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,257

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,405

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,474

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,500

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,534

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,630

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,695

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,714

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,122