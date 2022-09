Kevin Magnussen zu Schumacher: Ohne das geht’s nicht

Der Däne Kevin Magnussen (29) spricht über die Qualitäten von Mick Schumacher, sagt, was er von einem Haas-Stallgefährten namens Daniel Ricciardo hält und welchen Einfluss er in Sachen Fahrerfrage eigentlich hat.

Haas-Teamchef Günther Steiner hat klargemacht: So bald wird es keine Entscheidung darüber geben, wer 2023 den zweiten Rennwagen der US-Amerikaner neben Kevin Magnussen bewegen wird. Klar ist in Zandvoort auch Haas-Fahrer Kevin Magnussen darauf angesprochen worden, wie er die Fahrerfrage bei Haas einschätze.

Der 29-jährige Däne, derzeit WM-Elfter, stellt klar: «Meine Rolle in dieser Entscheidungsfindung ist inexistent. Natürlich bin ich daran interessiert, wer in der nächsten Saison neben mir fährt. Ich hoffe einfach, es wird ein guter Pilot.»

Der 133-fache GP-Teilnehmer bekräftigt, dass er viel von Mick Schumacher hält: «Ich habe jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass man Meistertitel in der Formel 3 und Formel 2 nicht gewinnt, wenn man nicht talentiert ist, ohne das geht’s nicht. Gewiss, du musst in diesen Kategorien auch im richtigen Team sein. Aber die Autos sind gleich, und wenn du dann gewinnst, dann musst du der beste Fahrer sein. Mick hat das geschafft.»

Schon im Frühling lobte Magnussen: «Mick ist ein intelligenter Bursche. Und das Team hört auf beide Fahrer. Ich versuche, Mick gegenüber sehr offen zu sein. Ich bin nicht der Ansicht, dass ich etwas zu verbergen habe. So fühle ich mich zum ersten Mal mit einem Stallgefährten in der Formel 1. Wenn ich ihm helfen kann, dann hilft das dem Rennstall und damit auch wieder mir.»



«Mick ist sehr wissbegierig, er stellt viele Fragen. Ein so offener Umgang zwischen Teamkollegen ist selten in der Formel 1. Einige Piloten sind zu stolz, um etwas zu fragen, andere wollen keine Informationen teilen, wieder andere fürchten sich davor, eine Schwäche zu zeigen. Mick ist das alles egal.»



«Mick ist supernett, komplett bodenständig und höflich, jeder im Team mag ihn. Er ist ein offener Mensch, und seine Rückmeldungen übers Auto sind gut. Er sucht nie nach Ausreden, er ist sehr ehrlich, mit sich selber und mit dem Team, Fehler werden kommen sofort auf den Tisch. Seine Einstellung ist sehr gut, und sein Talent ist offensichtlich.»



«Es kann mit diesem Nachnamen nicht einfach sein. Ich meine, sein Vater ist der grösste Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Einige Leute können von mir aus ruhig sagen, Mick sei nur hier, weil er eben Schumacher heisse. Aber das stimmt nicht. Er ist aus dem richtigen Holz geschnitzt.»



Zu einem möglichen Stallgefährten namens Daniel Ricciardo für 2023 sagt Kevin Magnussen: «Ich kann nicht einschätzen, ob er das Team vorwärtsbringen würde, denn ich bin nie an seiner Seite gefahren. Wie gut ist Daniel wirklich? Das ist schwer zu sagen. Letztlich ist es nicht mein Job, über solche Dinge nachzudenken.»





2. Training, Circuit Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,345 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,349

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,417

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,448

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,655

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,746

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,848

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,042

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,305

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,362

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,419

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,493

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,604

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,624

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,666

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,837

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,167

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,282

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,797





1. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,455 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,695

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,845

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,929

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,077

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,127

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,416

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,633

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,963

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

11. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,163

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,257

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,405

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,474

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,500

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,534

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,630

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,695

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,714

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,122