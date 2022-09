Live-Ticker Zandvoort: GP-Rückkehr lange in Gefahr

Die Rückkehr des Traditions-GP von Zandvoort war 2021 ein Riesen-Erfolg. Aber Umweltschützer wollten jahrelang verhindern, dass in Zandvoort der erste Formel-1-WM-Lauf seit 1985 stattfinden kann.

Das rauschende Motorsport-Spektakel namens Zandvoort ist in vollem Gange, doch die meisten der täglich 110.000 Besucher wissen nicht – die Rückkehr des Traditionsrennens (erste Ausgabe im Rahmen der WM 1952) war der reinste Hürdenlauf. Denn jahrelang wurde gegen die erste Austragung des Grand Prix seit 1985 rechtlich vorgegangen.

Eine Klage zum Beispiel drehte sich um Kreuzkröten und Zauneidechsen, die in den Sanddünen von Zandvoort zuhause sind. Die Umweltschützer argumentierten vor Gericht, Umbauarbeiten an der Rennstrecke und die Austragung einer solchen Grossveranstaltung würden diese Tiere stören.

Tatsächlich sind weite Teile der malerischen Region zum Umweltschutzgebiet erklärt worden, aber das Landgericht Nord-Holland ist trotzdem zum Schluss gekommen: Die Ausnahmebewilligung, welche die Rennstrecke schon seit 2019 erhielt, hat Bestand, denn der Formel-1-WM-Lauf sei von öffentlichem Interesse. Das dreiköpfige Gericht konnte sich auch nicht der Ansicht der Umweltschützer anschliessen, bei der Modernisierung der Anlage sei zu wenig Rücksicht genommen worden auf Flora und Fauna.

Aber noch am Dienstag, 31. August 2021, also drei Tage vor dem ersten Training, musste sich ein Gericht in Haarlem mit der Austragung des Formel-1-Laufs beschäftigen. Moniert wurde dieses Mal die angeblich zu hohe Stickstoffbelastung durch den Grand Prix, die bei der Bewilligung des Rennens zu wenig beachtet worden sei.



Auch dieser Vorstoss wurde abgeschmettert. In der Urteilsbegründung war zu lesen: «Der Circuit Zandvoort hat grosse Investitionen getätigt, um die Formel 1 zurückzubringen. Würde das Rennen jetzt nicht durchgeführt, käme es zu erheblichen Verlusten, möglicherweise zum Bankrott der Rennstrecke. Das Gericht sieht keinen Anlass für eine Aussetzung der erteilten Genehmigung.»



Zum vorderhand letzten Mal meldeten sich die Umweltschützer Anfang 2022 zu Wort. Die Gruppe MOB (Mobilisation for Environment) warf den GP-Organisatoren vor, es bei den Emmissionswerten nicht so genau zu nehmen.



Zandvoort-Sportdirektor Jan Lammers wehrte sich: «Unser Anlass erzeugt natürlich eine Menge Aufmerksamkeit, und das ist eine Gelegenheit für Umwelt- und Naturorganisationen, die sie nutzen. Aber erzählen nicht irgendwelche Geschichten, wir liefern korrekte Fakten.»



Wie sich das Renngeschehen auf dem Zandvoort Circuit entwickelt, das erfahren Sie am besten dank unseres Live-Tickers, mit welchem wir Sie ab 14.40 Uhr durch die Action vom Abschlusstraining führen. Klar haben wir auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, RTL, ORF, ServusTV und SRF zusammengefasst.





2. Training, Circuit Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,345 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,349

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,417

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,448

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,655

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,746

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,848

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,042

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,305

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,362

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,419

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,493

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,604

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,624

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,666

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,837

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,167

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,282

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,797





1. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,455 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,695

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,845

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,929

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,077

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,127

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,416

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,633

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,963

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

11. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,163

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,257

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,405

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,474

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,500

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,534

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,630

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,695

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,714

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,122