Mick Schumacher (13.): «Ein reibungsloser Tag»

Haas-Pilot Mick Schumacher drehte im ersten freien Training in Zandvoort die elftschnellste Runde und beendete den Tag auf der 13. Position. Hinterher zog der Deutsche ein positives Fazit.

Mick Schumacher umrundete die Strecke in Zandvoort am Trainingsfreitag insgesamt 56 Mal. In der ersten Trainingssession fehlten ihm rund 1,7 sec auf die Bestzeit von George Russell, im zweiten Training verkürzte er seinen Rückstand auf die Bestmarke auf etwas mehr als 1,2 sec. Hinterher zeigte er sich zufrieden mit dem Auftakt ins 15. Rennwochenende.

«Ich würde sagen, es war ein reibungsloser Tag», fasste der Deutsche zusammen. «Das Auto fühlte sich von Anfang an gut an, und im Vergleich zu Spa war es definitiv angenehmer zu fahren», schilderte er, und fügte an: «Ich liebe es, hierher zu kommen. Es ist eine klassische Rennstrecke, und man muss hier wirklich das Auto kontrollieren.»

«Es ist auf jeden Fall eine gute Piste, auf der es Spass macht, eine Runde zu fahren», schwärmte der Haas-Pilot, der gleichzeitig aber auch mahnte: «Aber im Rennen wird es vielleicht etwas schwieriger, denn das Überholen ist immer noch etwas schwierig.» Trotzdem ist er sich sicher: «Im Vergleich zum letzten Jahr werden wir mit Sicherheit viel Action erleben.»

Teamchef Günther Steiner stimmte ihm zu: «Das war wohl ein etwas positiverer Freitag als am vergangenen Wochenende in Spa. Das erste Training war sowohl für Kevin Magnussen als auch für Mick produktiv, sie konnten viele Runden drehen.» Und der Südtiroler analysierte: «Unsere Rundenzeiten waren auf den weichen Reifen konkurrenzfähiger, was unseren Erwartungen entsprach, als wir hierher kamen. Wir konnten diese Form im zweiten Training aber nicht ganz wiederholen, zumindest nicht mit beiden Autos, aber wir konnten alle Reifenmischungen ausprobieren und haben damit eine solide Basis geschaffen.»

2. Training, Circuit Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,345 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,349

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,417

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,448

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,655

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,746

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,848

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,042

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,305

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,362

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,419

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,493

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,604

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,624

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,666

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,837

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,167

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,282

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,797





1. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,455 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,695

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,845

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,929

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,077

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,127

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,416

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,633

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,963

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

11. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,163

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,257

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,405

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,474

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,500

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,534

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,630

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,695

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,714

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,122