Jenson Button: «Piastri macht sich unnötig Feinde»

Die Schiedsstelle des Autosport-Weltverbands FIA hat entschieden: Oscar Piastri 2023 für McLaren fahren, Alpine geht leer aus. Aber Formel-1-Weltmeister Jenson Button rügt den Australier.

Am Montag, 29. August, tagte das so genannte «contract regognition board» (CRB) des Autosport-Weltverbands FIA. Die drei auf Vertragsrecht spezialisierten Anwälte mussten klären, welcher Formel-1-Vertrag des jungen Australiers Oscar Piastri Vorrang hat, jener von Alpine oder jener von McLaren. Die Entscheidung wurde am Freitag, 2. September um 15.45 Uhr vom Autosport-Weltverband FIA veröffentlicht – das CRB erklärte, dass Piastri bis Ende 2024 für McLaren fahren darf.

Jenson Button weilt als GP-Experte für die britischen Kollegen von Sky in Zandvoort. Der 42-jährige Engländer, 15-facher GP-Sieger und Formel-1-Champion 2009, sagt zum Fall Piastri: «Ich kann das etwas nachvollziehen, denn ich war in einer vergleichbaren Lage. Ich wollte meinen Rennstall verlassen und zu einem Werks-Team gehen, weil ich davon überzeugt war, dass BMW-Williams für meine Zukunft besser wäre.»

«Das war ein Fehler. Das CRB entschied gegen mich, also blieb ich bei BAR, British American Racing, später wurde daraus der Hondas-Werksrennstall, dann BrawnGP, und mit Ross Brawn wurde ich Weltmeister. Letztlich ging für mich alles gut aus.»



«Bei Oscar Piastri ist das anders. Er hat noch keinen einzigen Grand Prix bestritten. Alpine hat viel Geld in seine Entwicklung investiert. Und nun haben wir die Situation, dass dieser Fahrer sagt: ‘Wisst ihr, ich gehe lieber woanders hin, denn das ist für mich besser.’ Ich sage – Oscar Piastri macht sich unnötig Feinde, und das sollte kein Pilot tun, schon gar nicht so früh in seiner Karriere.»



«Aber bei der ganzen Geschichte kommen mehr und mehr Aspekte zum Vorschein, welche zeigen, dass es nicht so einfach ist, hier jemandem den Schwarzen Peter zuzuschieben. Da gibt es viele widersprüchliche Aussagen. Aus Sicht von Alpine scheint mir nur eines klar zu sein – da ist sehr Vieles schief gelaufen.»





2. Training, Circuit Zandvoort

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:12,345 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,349

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,417

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,448

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,655

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,746

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:12,848

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13,042

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,305

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,362

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:13,419

12. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,493

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:13,604

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:13,611

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:13,624

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:13,666

17. Alexander Albon (T), Williams, 1:13,837

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,167

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,282

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:14,797





1. Training, Zandvoort

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:12,455 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:12,695

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:12,845

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,929

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:13,077

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:13,127

07. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,416

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:13,633

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:13,963

10. Alex Albon (T), Williams, 1:14,063

11. Mick Schumacher (D), Haas, 1:14,163

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:14,257

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:14,405

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:14,474

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:14,500

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:14,534

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:14,630

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:14,695

19. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:14,714

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:15,122